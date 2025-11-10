Martina Velarde aspira a ser candidata de Podemos por Córdoba para las próximas elecciones andaluzas

Martina Velarde, exsecretaria general de Podemos en Andalucía y diputada del partido morado por la provincia de Córdoba desde 2019, quiere dar el salto al Parlamento andaluz. Para ello, la política de Rota afincada en Córdoba ha presentado su precandidatura dentro del proceso de primarias abierto por Podemos para elegir a sus candidatos en las próximas elecciones andaluzas.

A nivel regional, será el parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado quien encabezará la candidatura de Podemos, tal y como ocurrió en las autonómicas de 2022 donde terminaron confluyendo in extremis con Izquierda Unida en la marca Por Andalucía. De hecho, sigue estando pendiente saber qué hará Podemos en los próximos comicios, si concurrirá en solitario o si se unirá a la confluencia de otros partidos de izquierdas en Andalucía.

Velarde y seis más

En Córdoba, además de la abogada Martina Velarde, han inscrito su precandidatura otras siete personas, de las cuales ninguna ha tenido hasta el momento papel institucional ni presencia en la vida política local. Se trata de Adrián Valenzuela Motiño, Franky López Morales, Francisco Javier Mengual Morales, Cristina Pérez Barnes, Sonia Bachiller Argüelles, Lola Sánchez Torres y José Antonio Ranchal Ávila.

El diputado de Por Andalucía Juan Antonio Delgado. / CÓRDOBA

Primarias de Podemos Andalucía

Podemos inició el jueves, 6 de noviembre, el proceso de primarias para elegir a quienes integrarán las listas electorales de las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, previstas para la primavera de 2026. Este domingo se cerró el plazo de preinscripción de candidaturas.

Según ha publicado Europa Press, este proceso se ciñe a la elección de los candidatos con los que el partido morado aspira a concurrir a las elecciones andaluzas, ya sea por separado o formando parte de una coalición como la de Por Andalucía, en torno a la que confluyeron en 2022 hasta seis formaciones (IU, Podemos y Más País Andalucía, el actual Movimiento Sumar).

Según el calendario, este lunes, 10 de noviembre, se publican las precandidaturas individuales registradas y se abre un plazo de subsanaciones iniciales que se prolongará hasta el martes, y entre el miércoles 12 y el jueves 13 de noviembre estará abierto el plazo para pedir y conceder avales personales y colegiados, y subirlos a la web. Y, “si procede, el certificado de aportaciones”.

Contando con la de Juan Antonio Delgado, se han presentado 165 precandidaturas individuales para las listas de Podemos Andalucía, de las que seis son para ser cabeza de cartel, incluida la del diputado gaditano. Entre quienes han decidido presentarse a las primarias están la actual portavoz adjunta del grupo Por Andalucía, Alejandra Durán, que es parlamentaria por Granada, o la portavoz de Podemos Sevilla, Susana Hornillo, quien también es concejal en el Ayuntamiento de la capital hispalense.

Tras el plazo de subsanaciones y para pedir y conceder avales, la publicación de candidaturas individuales está previsto que se produzca el viernes 14 de noviembre, mientras que el registro de listas se deja para los días 16 y 17, y la publicación provisional de listas y candidaturas para el martes 18 de noviembre.

Tras un plazo de subsanación de listas y candidaturas se publicarán de forma definitiva el día 21, lo que dará pie a un periodo de campaña que se extenderá entre el sábado 22 y el viernes 28 de noviembre. Paralelamente, entre el domingo 23 y el último día señalado estará abierto el plazo de las votaciones, que se realizarán de manera telemática, y cuyos resultados, finalmente, se publicarán el sábado 29 de noviembre.