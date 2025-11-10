¿Lluvias de otoño? Por fin regresan a Córdoba esta semana

Las lluvias regresarán esta semana a Córdoba con una probabilidad del 100%, de acuerdo con las previsiones avanzadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Después de registrar un mes de octubre seco, la ciudad se prepara para recibir nuevas precipitaciones y también volverá a registrar un fuerte descenso de las temperaturas.

Si el décimo mes del año ha sido el tercero más cálido de su historia, a lo largo de estos días el termómetro variará situando a los cordobeses en máximas y mínimas más propias del otoño. De nuevo, la capital volverá a sacar el paraguas durante varias jornadas consecutivas.

El tiempo en Córdoba. / CÓRDOBA

Este lunes se ha registrado una mínima de 4,6 grados en la estación de Córdoba Aeropuerto y se esperan máximas de 21 grados centígrados, pero la temperatura se elevará hasta los 27 grados del próximo miércoles, 12 de noviembre. En los próximos días, el termómetro no bajará de los 7 grados centígrados y las máximas descenderán hasta los 18 grados el domingo.

Será en el fin de semana, además, cuando las lluvias reaparezcan, con probabilidades del 100% durante el viernes, el sábado y el domingo. La semana, por tanto, se inicia con cielos despejados y finalizará con nubes en Córdoba.

En la provincia

En cuanto a lo anunciado por la Aemet para otras localidades, en Lucena las mínimas serán algo más elevadas y no bajarán de los 9 grados esperados para este lunes y mañana martes. Las máximas subirán a 28 grados centígrados el jueves, pero a partir de ese día registrarán una caída brusca de hasta diez grados. Las previsiones de lluvia se sitúan en torno al 100% a finales de la semana.

También en el sur de la provincia, en Cabra, el termómetro escalará hasta los 29 grados centígrados el próximo jueves y la probabilidad de lluvia será, prácticamente, máxima, los tres últimos días de la semana.

En el norte de Córdoba, en Pozoblanco, la máxima no superará los 25 grados centígrados esta semana y las probabilidades de precipitación serán del 100% durante el viernes, el sábado y el domingo. Del mismo modo, en Villanueva de Córdoba no se esperan más de 25 grados centígrados durante los próximos días y la Aemet avanza que lloverá, con toda probabilidad, en el fin de semana.