Qué hacer hoy en Córdoba lunes 10 de noviembre de 2025

Conferencia

‘Góngora y el 27: las claves de un vínculo inmarcesible’

Manuel Gahete Jurado dará una conferencia sobre Góngora y el 27: las claves de un vínculo inmarcesible. Presentado por el doctor Juan Miguel Moreno Calderón. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Avda. Ronda de los Tejares. 19.30 horas.

VI jornadas culturales

‘Cine y educación’

Los ponentes serán Serafín Pedraza, experto en cine crítico literario, y Javier Ortega, escritor y editor de Berenice. Presenta: Rafael Asencio, de la Federación de Peñas Cordobesas.

CÓRDOBA. Federación de Peñas Cordobesas. Corto Maltés. 19.30 horas.

Niños

Sesión de lectura de ‘La hora del cuento’

Sesión de lectura del ciclo La hora del cuento en la Biblioteca Municipal Arrabal del Sur, a cargo de Pura Mayorgas. La asistencia es libre.

CÓRDOBA. Biblioteca Municipal Arrabal del Sur. Priego de Córdoba, s/n. 17.00 horas.

Exposición fotografía

‘Los latidos del silencio’

Luis González Palma, destacado fotógrafo guatemalteco residente en Córdoba y ganador de la XII Edición del Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, expone una selección de sus obras hasta el 30 de noviembre.

CÓRDOBA. Teatro Cómico Principal. Ambrosio de Morales, s/n. De 11.00 a 18.00 horas.

Inauguración

‘Itinerancias de lo jondo: un viaje por el legado del cante jondo’

Esta muestra propone un recorrido por la aventura organizativa del Concurso de Cante Jondo de Granada de 1922, capitaneado por Manuel de Falla, Federico García Lorca y Manuel Ángeles Ortiz, entre otros.

CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico. Avda. de América, s/n. 11.300 horas.

Julio Romero de Torres

Diálogo sobre la obra ‘rivalidad’

Teo Fernández Vélez y Fuensanta García de la Torre, dialogarán sobre el origen, singladura e importancia de la obra Rivalidad, última adquisición del museo, incorporada a la colección en marzo de 2025. La entrada es libre.