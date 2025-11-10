Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

La Historia se viste de luto: muere el catedrático e historiador José Manuel Cuenca Toribio

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de las Quemadas

El fallecido José Manuel Cuenca Toribio.

El fallecido José Manuel Cuenca Toribio. / Sánchez Moreno

David Jurado

David Jurado

Córdoba

La Historia pierde hoy a uno de sus más apasionados defensores. El catedrático y colaborador de Diario CÓRDOBA desde hace décadas y una de las figuras más destacadas de la historiografía española contemporánea, José Manuel Cuenca Toribio, ha fallecido hoy a los 86 años de edad. Nacido en Sevilla en 1939, José Manuel Cuenca Toribio residía desde 1975 en Córdoba, a donde llegó en esa fecha para ponerse al frente de la cátedra de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras. Cuenca Toribio ha dedicado más de medio siglo a la docencia y la investigación en universidades como Navarra, Valencia, Barcelona, Córdoba y la CEU San Pablo de Madrid.

Una biografía envidiable

Doctor en Historia con Premio Extraordinario por la Universidad de Sevilla, fue catedrático de Historia Universal Contemporánea y de España y, desde 2009, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba.

Autor de una extensa obra que abarca más de medio centenar de títulos, entre ellos Andalucía, historia de un pueblo -Premio Nacional de Historia en 1982-, Historia de la Segunda Guerra Mundial o El poder y sus hombres, Cuenca Toribio combinó el rigor académico con una notable vocación divulgadora. Fue también un prolífico articulista, como lo muestran su infinidad de colaboraciones y artículos en Diario CÓRDOBA, en los que abordaba desde temas relacionados con la literatura universal, otra de sus grandes pasiones, como con los puramente relacionados con el análisis histórico y social de la sociedad española.

Miembro de diversas reales academias españolas y extranjeras, su magisterio y su lucidez marcaron a generaciones de historiadores. Con su muerte desaparece una voz imprescindible para comprender la España del siglo XX y su proyección en el presente.

