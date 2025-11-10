Los fallecidos en Córdoba el lunes 10 de noviembre

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 11 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Arturo Alonso Martín

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisco Carlos León Roldán

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.