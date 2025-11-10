Obituario
Los fallecidos en Córdoba el lunes 10 de noviembre
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 11 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:
Arturo Alonso Martín
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.
Francisco Carlos León Roldán
La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.
