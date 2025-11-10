Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el lunes 10 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio.

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este martes, 11 de noviembre, están previstas las siguientes inhumaciones:

Arturo Alonso Martín

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de La Fuensanta.

Francisco Carlos León Roldán

La inhumación está prevista a las 13.00 horas en el cementerio de San Rafael.

TEMAS

Los fallecidos en Córdoba el lunes 10 de noviembre

