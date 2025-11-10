La exposición sobre Egipto que podrá verse en Córdoba, en cinco piezas clave

El despertar a la vida. Infancia y adolescencia en el antiguo Egipto, la exposición que podrá verse en Córdoba del 4 de diciembre al 5 de marzo, reúne 200 piezas que invitan al espectador a explorar por primera vez en España una etapa apasionante y apenas conocida del Antiguo Egipto: la infancia y el paso a la adolescencia. Procedentes de museos nacionales e internacionales, instituciones y colecciones privadas, estas piezas sumergirán al visitante en la vida cotidiana de los más jóvenes del país del Nilo: su familia, juegos, educación, rituales, salud y creencias.

Las comisarias de la muestra, organizada por el Ayuntamiento de Córdoba, seleccionan algunas de las piezas más importantes que podrán verse en la Sala Vimcorsa muy pronto.

Pieza de marfil mágico. / CÓRDOBA

Marfil mágico

El marfil mágico es una pieza de Antiguo Egipto que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de España y que se utilizaba durante los partos. Es una placa de marfil de hipopótamo con grabados de seres sobrenaturales y divinos. Este tipo de objeto era un ejemplo de amuleto mágico. "Son dos fragmentos, probablemente la parte del medio es la que falta, pero sería un marfil completo y creemos que sería un elemento que se utilizaría en el momento del parto", han explicado este lunes las responsables de la exposición en su presentación en Córdoba.

El marfil presenta una serie de figuras de divinidades que ayudarían a proteger a la madre y al niño en el momento del parto y que se piensa debían pasarse por el vientre de la madre para protegerlo en ese momento tan crucial de su existencia.

Jamba en la que se representa una joven egipcia. / CÓRDOBA

Jambas

Una jamba es un elemento arquitectónico vertical, como un pilar o parte de un muro, que flanqueaba una puerta o un vano. En el antiguo Egipto, estas jambas solían ser de piedra y podían estar decoradas con jeroglíficos, cumpliendo una función tanto estructural como ornamental al sostener el dintel o el arco superior. En Córdoba se podrá ver varias jambas bellamente tallada, especialmente una en la que se representa a una muchacha en época preadolescente acompañada de patos; y otra que representa a un niño cedida por el Museo de Turín, el segundo museo egipcio más importante del mundo después del de El Cairo.

Máscara del antiguo Egicio. / CÓRDOBA

Máscaras

Las máscaras funerarias protegían la cabeza y el pecho del cuerpo momificado y solían presentar una versión idealizada del portador. La intención de colocarlas en el cuerpo del fallecido servía para asegurarse de que continuaría respirando, comiendo, oyendo, viendo y hablando en la otra vida. En la exposición podrán verse varias máscaras funerarias, como una realizada para un niño fallecido a temprana edad realizada con canutillos de colores. "No es común ver este tipo de máscaras que se ponen cuando una persona ha muerto, como parte del ajuar funerario", han explicado las comisarias de la exposición.

Túnica egipcia hecha en lino. / CÓRDOBA

Túnica egipcia

El Museo de Tarrasa ha cedido para la exposición de Córdoba una túnica infantil, hecha en lino. De hecho, este era prácticamente el único material empleado en el antiguo Egipto en la confección de ropas funerarias. Solo cuando llegaron los romanos a Egipto se empezaron a emplear además otros materiales en la confección del ajuar funerario, como la lana o la sede para los bordados.

La diosa Isis da de mamar a Horus. / CÓRDOBA

Diosa Isis con Horus

La representación de la diosa Isis amamantando a su hijo Horus será una de las piezas más llamativas de la muestra. Isis, que junto a Osiris y Horus, es una de las deidades más importantes del Antiguo Egipto representaba el amor conyugal y también el amor de madre. Aquí aparece entronizada y dando de mamar a su hijo, a Horus, en varias piezas de esta exposición realizadas en varios materiales como bronce, fallenza o alabastro. "Es un ejemplo de que también la iconografía traspasa las fronteras y llega a nuestra religión, a la religión católica o cristiana, en la que vemos a la Virgen María dando de mamar al niño Jesús".