Alumnos
Estudiar en la UNED de Córdoba engancha: "Llevo dos grados y éste es mi segundo máster"
La ausencia de nota de corte y la asistencia no obligatoria son ventajas competitivas de ese centro universitario
Estudiar en la UNED engancha: «Es como una droga», bromea Juan José Mora Villalón, representante de alumnos de la UNED en Córdoba. A sus 53 años, se ha titulado en Derecho, en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, un máster en la Unión Europea y actualmente estudia el máster de acceso a la Abogacía. Todo ello a distancia.
El de Juan José es un caso típico de estudiantes que se suman a la UNED para ampliar su formación mientras trabajan. «Terminé Empresariales en ETEA (actual Loyola), pero estaba un poco cojo en el ámbito del Derecho y por trabajo necesitaba conocimientos en la Unión Europea», cuenta. Al estar casado y con hijos no sigue la dinámica de curso por año. «Al principio es más difícil coger el ritmo, requiere saber planificarse muy bien, ir poco a poco, no ser ambicioso e ir pillándole el truco», asegura.
Entre las ventajas que le ofrece la universidad pública a distancia destaca la dotación de un material definido y la asistencia no obligatoria, como garantía para la conciliación familiar.
Otro caso distinto es el de Francisco López, que confirma el rejuvenecimiento en el perfil del alumnado de la UNED. Con 28 años está cursando segundo del Grado en Antropología, tras haberse titulado previamente en Historia por la UCO. López resume su experiencia en la universidad a distancia de forma «bastante positiva», a pesar de «acostumbrado toda la vida a la presencialidad o semipresencialidad cuando fue el covid».
Este año, «ninguna de las asignaturas en las que me he matriculado se imparten en Córdoba, mientras que el año pasado sí podía asistir al 85% de las clases presencialmente. Aún así, casi todas las clases están grabadas», subraya.
Clases grabadas
Este cambio de modelo fue adaptado de forma inminente por la UNED con la pandemia, como todas, y se ha quedado como una baza más para el alumnado que la escoge como centro de estudios. «Antes no era habitual que se grabaran las clases y se colgaran en la plataforma», explica Juan José Mora, que por aquel entonces también era alumno.
Por otro lado, ambos alumnos reconocen a este periódico «la solidaridad», entre el estudiantado, procedente de toda España, compartiendo manuales, que favorecen el ahorro de dinero a los alumnos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán