Estudiar en la UNED de Córdoba engancha: "Llevo dos grados y éste es mi segundo máster"

Estudiar en la UNED engancha: «Es como una droga», bromea Juan José Mora Villalón, representante de alumnos de la UNED en Córdoba. A sus 53 años, se ha titulado en Derecho, en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas, un máster en la Unión Europea y actualmente estudia el máster de acceso a la Abogacía. Todo ello a distancia.

El de Juan José es un caso típico de estudiantes que se suman a la UNED para ampliar su formación mientras trabajan. «Terminé Empresariales en ETEA (actual Loyola), pero estaba un poco cojo en el ámbito del Derecho y por trabajo necesitaba conocimientos en la Unión Europea», cuenta. Al estar casado y con hijos no sigue la dinámica de curso por año. «Al principio es más difícil coger el ritmo, requiere saber planificarse muy bien, ir poco a poco, no ser ambicioso e ir pillándole el truco», asegura.

Entre las ventajas que le ofrece la universidad pública a distancia destaca la dotación de un material definido y la asistencia no obligatoria, como garantía para la conciliación familiar.

Otro caso distinto es el de Francisco López, que confirma el rejuvenecimiento en el perfil del alumnado de la UNED. Con 28 años está cursando segundo del Grado en Antropología, tras haberse titulado previamente en Historia por la UCO. López resume su experiencia en la universidad a distancia de forma «bastante positiva», a pesar de «acostumbrado toda la vida a la presencialidad o semipresencialidad cuando fue el covid».

Este año, «ninguna de las asignaturas en las que me he matriculado se imparten en Córdoba, mientras que el año pasado sí podía asistir al 85% de las clases presencialmente. Aún así, casi todas las clases están grabadas», subraya.

Clases grabadas

Este cambio de modelo fue adaptado de forma inminente por la UNED con la pandemia, como todas, y se ha quedado como una baza más para el alumnado que la escoge como centro de estudios. «Antes no era habitual que se grabaran las clases y se colgaran en la plataforma», explica Juan José Mora, que por aquel entonces también era alumno.

Por otro lado, ambos alumnos reconocen a este periódico «la solidaridad», entre el estudiantado, procedente de toda España, compartiendo manuales, que favorecen el ahorro de dinero a los alumnos.