La educación a distancia crece en estudiantes y se rejuvenece

La UNED vive un momento de expansión en toda España, que tiene eco en Córdoba. Su centro asociado ha aumentado en un 12% el número de alumnos matriculados este curso (2025-2026), respecto al anterior, consolidando su papel como referente en la enseñanza a distancia.

Con más de 30 grados, másteres, microcredenciales y cursos para alumnado sénior, el centro ofrece una de las ofertas formativas más amplias de su historia, con la incorporación del Doble grado en Derecho y Trabajo Social, y el Doble Grado en Ciencia Política y Sociología.

El grueso de la demanda se concentra en Psicología y Derecho, seguidas por Geografía e Historia, tres áreas que continúan atrayendo tanto a estudiantes jóvenes como a profesionales que buscan actualizar su formación. En el ámbito de los másteres, destacan los de acceso a profesiones como la abogacía o el profesorado, titulaciones habilitantes que se han multiplicado exponencialmente en número de plazas durante la última década, en respuesta a la creciente demanda social y laboral. Por poner un ejemplo, el máster de acceso a la abogacía ha crecido de los 73 matriculados en 2013, a los 1.632 para el año 2026, aunque con la última modificación se anexó a éste también el habilitante para ejercer la procura.

El perfil del alumnado

Según explica Eva Rodríguez, directora de la UNED en Córdoba a este periódico, el centro registra un descenso en la edad media del alumnado, con un 50% de estudiantes por debajo de los 39 años y un 27% que se sitúan en la franja de entre los 20 y los 29 años. Este cambio resuelve la anquilosada catalogación de la UNED como «universidad de segunda oportunidad para personas que no habían podido estudiar o interrumpido los estudios», afirma Rodríguez.

Aulas del centro asociado de la UNED en Córdoba. / A.J. González

Una de las principales fortalezas es que no tiene nota de corte como sí tienen las universidades provinciales, en algunos casos inaccesibles. Además, al ser pública compite en ventaja con los precios de otras universidades privadas que ofrecen la no obligatoriedad de asistencia y sin calificación mínima de admisión. Además, de la flexibilidad y autogestión del modelo, Rodríguez resalta los estándares de calidad formativa de la UNED, que atrae cada vez a un público más joven.

Psicología y Derecho, junto a los másteres de acceso, concentran el grueso de la demanda

La universidad cerró el pasado 4 de noviembre el plazo de admisión, con más de 150.000 matriculados en España. En el centro asociado de Córdoba, la cifra total es de 1.900 alumnos matriculados en y 85 tutores.

40 aniversario

El centro asociado de Córdoba está de aniversario en el presente curso. Cumple 40 años como delegación de la UNED, que se celebrarán oficialmente el 17 de noviembre, en un acto de apertura del curso que contará con la presencia del rector de la UNED, Ricardo Mairal Usón y el escritor Juan Manuel de Prada.

Sede actual de la UNED en Córdoba, en La Magdalena, pendiente de trasladarse en el próximo curso. / A. J. González

Mirando al futuro, la institución prepara el traslado desde su sede actual en La Magdalena al colegio Lucano en el barrio de la Fuensanta: una mudanza que se realizará tras la reforma pendiente de las instalaciones, según explica la directora a este periódico, con el objetivo de estar allí ya para el próximo curso. Con este cambio, la UNED Córdoba busca modernizar sus espacios y adaptarlos a las necesidades tecnológicas y pedagógicas de una universidad que no deja de crecer.