Un cordobés de 81 años afronta su desahucio tras diez años de alquiler y tendrá que mudarse a una habitación

Juan Alba tiene 81 años y está sacando su ropa y sus zapatos del local transformado en piso donde ha vivido de alquiler los últimos diez años. Este martes lo van a desahuciar de esa vivienda, en la que estaba pagando 300 euros, ubicada en el barrio de Levante. Ha sido cocinero toda su vida, hasta que se jubiló con 67 años, pero perdió su casa en propiedad después de divorciarse y cuando alquiló el sitio en el que vive ahora no sabía que sobre él había pendiente una ejecución hipotecaria.

La ejecución del desahucio va en contra del propietario, pero quien se verá afectado es Juan como inquilino. La Asociación de Familias Necesitadas (Anfane) está intentando paralizar in extremis el lanzamiento con un informe de vulnerabilidad, pero no sabe si tendrán éxito.

Juan no puede hacer frente, con su pensión de 800 euros, al alquiler de un piso. En principio, Anfane lo acogerá en uno de sus recursos mientras se muda a una habitación en un piso compartido, que es lo que puede pagar con su pensión de 800 euros. "Lo más barato que he encontrado cuesta 600 euros y yo no podría hacer frente a algo así", explica.

Juan Alba, en el que ha sido su hogar en alquiler en los diez últimos años, en el barrio de Levante de Córdoba. Ahora, afronta un desahucio. / Manuel Murillo

El afectado asegura haber pagado puntualmente 300 euros de alquiler cada mes, hasta que el propietario le informó de que el piso ya pertenecía al banco. Desde entonces, vive en la incertidumbre. El Ayuntamiento y los Servicios Sociales tienen conocimiento del caso, mientras Juan está en lista de espera para acceder a una vivienda de alquiler para mayores de Vimcorsa, aunque de momento no cumple los requisitos, según explica y pese a que su caso se considera grave.

Procedimiento

El banco inició un procedimiento de ejecución hipotecaria, es decir, un proceso judicial para quedarse con el inmueble porque el dueño no estaba pagando. Juan intentó firmar un nuevo contrato de alquiler directamente con el banco, pero la entidad se negó porque el inmueble no tiene los permisos necesarios para ser vivienda, al ser originalmente un local. Finalmente, un fondo de inversión compró la deuda y tampoco ha querido llegar a un acuerdo ni firmar un alquiler, por lo que el proceso judicial de desahucio ha seguido su curso.

El caso está en el juzgado y la asociación Anfane ha presentado una solicitud de suspensión del desahucio por vulnerabilidad social, con el informe correspondiente de Servicios Sociales (recibido el pasado viernes).