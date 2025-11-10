UGT condena la agresión homófoba a un trabajador este fin de semana en Córdoba

UGT Córdoba ha condenado la agresión sufrida por un trabajador de 49 años en Córdoba cuando regresaba a su casa después de su jornada laboral, fruto de la cual tuvo ser ingresado en el Hospital Universitario Reina Sofía con una lesión en la mandíbula que tuvo que ser intervenida en quirófano. Según fuentes cercanas, un grupo de jóvenes, en el entorno de la Plaza Cruz de Juárez de la capital increparon al trabajador profiriéndole insultos homófobos al que el propio afectado contestó recibiendo tras ello un puñetazo que le habría partido la mandíbula.

A través de un comunicado de prensa, la secretaria de Empleo e Igualdad del sindicato, Paqui Haro, lamentó que sucedan estos hechos hoy en día y advirtió que “hechos como estos nos demuestran que hay políticas de igualdad que no debemos abandonar y que nos plantean qué se está haciendo mal para que estas situaciones se puedan estar produciendo, encontrando la respuesta en los discursos de odio de ciertos sectores ideológicos de ultraderecha que pretenden alterar la convivencia y la paz social”.

Haro mostró el más absoluto rechazo a los hechos y planteó la necesidad de “hacer frente a cualquier tipo de comentario o actitud que refleje un señalamiento, discriminación, insulto, bullying o agresión a cualquier persona por su condición de género, su raza o procedencia, su religión o sus preferencias sexuales, ya que no son elementos que deban diferenciar a la ciudadanía, sino que son elementos enriquecedores de una sociedad diversa en la que todos tenemos mucho positivo que aportar, además de respeto y dignidad humana, y mucho que apartar, como el odio o los discursos que nos lleven a él”.

La secretaria ugetista, que pidió que estas acciones sean perseguidas hasta sus máximas consecuencias penales, planteó la reflexión de “si esta es la sociedad a la que aspiran algunos, una sociedad basada en privilegios que van, incluso, más allá de una posición social o económica que los haga sentir superiores, llegando al extremo de decidir quién es más o menos apto para vivir su sexualidad en libertad, quién tiene derecho a amar, o quién tiene derecho a decidir sobre su vida y su realización personal”.

Haro lamentó, asimismo, que este tipo de discursos “estén calando tan profundamente entre la población joven, con grandes problemas para encontrar empleo, un acceso a la vivienda con serias dificultades y unas perspectivas sobre las que, desde este sindicato, siempre apostamos por cambiar con una mayor oferta de trabajo para jóvenes, mayor formación especializada, o una reforma de la Ley de Vivienda que permita, realmente, favorecer y facilitar un acceso justo a la vivienda bajo unas condiciones aceptables y accesibles”.

Finalmente, Paqui Haro quiso trasladar a la víctima de la agresión su solidaridad y la de todo el sindicato, y destacó que “hablamos de una brutal agresión, pero también podemos hablar, en términos laborales, de accidente de trabajo en el caso de que, además de haberse producido en el momento de retorno del trabajador a su domicilio, no hubiese pasado la hora estipulada y el camino recorrido hubiese sido el directo y habitual sin haberse desplazado a otros lugares antes de ocurrir los hechos”, por lo que pidió que se investigue como tal.