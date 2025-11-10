El PSOE lleva a pleno una moción para revertir el "abandono histórico" del distrito Sur de Córdoba

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba ha presentado hoy una moción que llevará el jueves al Pleno municipal con el objetivo de poner fin al "abandono histórico" que sufre el distrito Sur, una de las zonas más vulnerables de la ciudad. La iniciativa busca la aprobación de un Plan Integral de Desarrollo y Equilibrio Territorial que garantice inversiones, servicios y oportunidades en igualdad de condiciones con el resto de barrios de Córdoba.

En este sentido, el concejal socialista Ángel Ortiz ha denunciado este lunes la deslealtad institucional del Partido Popular con el distrito Sur, donde los vecinos han sufrido décadas de carencias estructurales en vivienda, movilidad, espacio público, educación, deporte y cultura. Ortiz ha recordado que la zona cuenta con los índices de renta más bajos de la ciudad y tasas de desempleo que superan el 30%, mientras la inversión municipal se concentra principalmente en el centro y norte de Córdoba. “El Distrito Sur no pide privilegios, pide justicia. Nuestro compromiso es acompañar a los vecinos y vecinas para que tengan las mismas oportunidades que cualquier cordobés”, ha subrayado.

Los datos de renta por barrios evidencian esta desigualdad estructural. Según los últimos informes del INE y publicaciones basadas en el Informe de Indicadores Urbanos, la renta bruta media de Córdoba capital se sitúa en 29.749 euros, pero la brecha entre los barrios del norte y los del sur es abismal. Mientras zonas como El Brillante-Quitapesares alcanzan rentas superiores a 49.000 euros; los barrios del Sector Sur y el Guadalquivir, ambos integrados en el Distrito Sur, no llegan ni a los 9.500 euros de renta media.

Una ciudad partida en dos

Ortiz ha denunciado que “estas cifras reflejan una Córdoba partida en dos: una ciudad con barrios donde se concentra la riqueza y otros donde la falta de inversión, oportunidades y servicios públicos ha cronificado la desigualdad”. En este sentido, ha alertado de que la brecha de casi 30.000 euros entre el barrio más rico y el más pobre de la capital “es intolerable en una ciudad que presume de cohesión y progreso”. “Es el resultado de una política municipal que ha abandonado sistemáticamente al sur de Córdoba”, ha añadido.

El distrito Sur, formado por barrios como Campo de la Verdad-Miraflores, Fray Albino, Sector Sur y Barriada del Guadalquivir, tiene una historia marcada por la expansión urbana desde los años 50 a 70, cuando la ciudad creció de manera rápida y sin planificación suficiente. Desde entonces, los vecinos han tenido que suplir con organización y solidaridad lo que las administraciones no han garantizado, luchando por un urbanismo digno y por servicios básicos que mejoren su calidad de vida.

Un plan de inversiones

La moción presentada por el PSOE propone la puesta en marcha de un Plan de Reequilibrio Territorial del Distrito Sur, con el objetivo de corregir las desigualdades acumuladas durante décadas y garantizar la igualdad real de oportunidades entre todos los barrios de Córdoba. Este plan debe contemplar inversiones sostenidas en empleo y formación, rehabilitación de viviendas y espacios urbanos degradados, mejora del mantenimiento y limpieza del viario público, y la creación de zonas de aparcamiento vecinal que faciliten la movilidad interna del distrito.

Asimismo, el PSOE plantea el impulso de nuevas infraestructuras deportivas, culturales y de ocio, que actúen como polos de desarrollo social y económico, y la participación activa del movimiento vecinal en el diseño, ejecución y seguimiento de las actuaciones. El plan incluirá, además, la elaboración de un diagnóstico actualizado de la situación del Distrito Sur y la presentación anual de un informe público de avances, garantizando así la transparencia, la evaluación continua y la corresponsabilidad institucional.