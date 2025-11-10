El menor de dos años maltratado y sedado por su madre en Córdoba se encuentra con una familia de acogida

El menor de dos años de edad ingresado por urgencia en un hospital de Córdoba sedado, con cortes visibles y sangrado en la parte baja de la espalda tras, presuntamente, ser agredido por su madre y la pareja de esta se encuentra con una familia de acogida y bajo la tutela de la Junta de Andalucía.

La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma detuvo a la madre y a su pareja sentimental tras este suceso, ocurrido en Córdoba capital, aunque la mujer, de 23 años, finalmente ha quedado en libertad, según ha podido conocer este periódico. El Servicio de Protección de Menores de Córdoba contactó con el Área de Protección al Menor de la Unidad Adscrita, iniciando una investigación por un posible maltrato físico grave con un riesgo social, que culmina con la ejecución forzosa de desamparo provisional del menor y su tutela bajo protección de la Junta.

La investigación se inició el día 7 de octubre después de que durante la exploración los servicios médicos percibieron que el menor se encontraba "excesivamente tranquilo y colaborador" y tras realizarle analítica y test de tóxicos en orina, arrojó positivo en benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que tienen efecto sedante, ansiolítico -reductor de ansiedad-, relajante muscular y anticonvulsivante.

Dada la gravedad de los indicios detectados, por parte de los servicios sanitarios, se remitió parte al Juzgado, contactaron con el forense de guardia y emitieron hoja de Maltrato Infantil Grave (SIMIA), informándose al Servicio de Protección de Menores de Córdoba dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Violencia de género

La mujer, durante su declaración en sede policial manifestó ser víctima de malos tratos por parte de su compañero sentimental, lo que implicó una nueva detención del hombre por presunta violencia de género.