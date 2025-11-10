Diez planes para hacer en familia este mes de noviembre en Córdoba

Llega noviembre y, aunque ya empiezan a sonar los villancicos navideños, la realidad es que aún queda un mes repleto de actividades que llegan a Córdoba para que puedan disfrutar todas las familias. Si buscas planes alejados de la rutina, aquí encontrarás una lista con la que poder disfrutar con niños de la llegada del frío.

21º Salón del libro infantil y juvenil

Del sábado 15 al 21 de noviembre, la Biblioteca Central Antonio Gala acogerá el Salón del Libro. Se trata de una cita que reunirá a madres y padres, profesores y, sobre todo, a los más jóvenes. Entre las actividades planeadas para la ocasión se encuentran cuentos y talleres creativos, teatros, exposiciones, encuentros con autores y juegos en familia, entre otros. Para poder acceder a la programación completa pincha aquí.

Cartel de presentación del Salón del Libro infantil y juvenil / RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE CÓRDOBA

Teatro en familia

Una gran oportunidad para que los más jóvenes puedan conocer el mundo del teatro de la mano de tres obras enfocadas al público infantil. El teatro Avanti acogerá el día 16 de noviembre la función La maleta de mi abuela, un recorrido por la diversidad del mundo acompañado de guitarra y que, en clave de payaso, juegan con la poesía, el humor, la música y la improvisación. El mismo teatro será testigo el 23 de noviembre también de la obra Nemo, el musical, la historia del famoso pez payaso que se ve inmerso en la mayor aventura que vivirá jamás, salvar al mar de su mayor enemigo. Finalmente, el mismo día 23 de noviembre el teatro El Brillante presenta El musical de La Granja, un divertido y emocionante espectáculo participativo con canciones en directo donde un alegre campesino enseña a los animales que viven con él.

Obras infantiles en el Teatro Avanti y Teatro El Brillante / CÓRDOBA

Parque Periurbano Los Villares

Para aquellas personas que prefieren salir de la ciudad a despejarse, este es el plan perfecto. El Parque Periurbano de Los Villares es un espacio natural rodeado de naturaleza que, además, cuenta con parque infantil, pistas deportivas y áreas recreativas con zonas de pícnic y juegos para niños. Una idea de fin de semana alejado del bullicio y que también cuenta con senderos y rutas para hacer excursiones en familia.

Grupo de niños utilizando las pistas deportivas del Parque Periurbano Los Villares / Manuel Murillo

Cuentacuentos "Enredos demasiado enredados" con Jesús Tiracuentos

La Biblioteca Pública Provincial Grupo Cántico abre sus puertas el sábado 15 de noviembre a las 11:30 horas en la biblioteca infantil al cuentacuentos "Enredos demasiado enredados" con Jesús Tiracuentos. Una gran oportunidad para acercar a los más jóvenes a la lectura y fomentar la inteligencia y la creatividad. La entrada a la actividad es gratuita, hasta completar aforo y recomendada para un público con edades de entre 3 y 8 años.

Presentación del libro "¿Dónde están mis cosas?"

El mismo día 15 de noviembre, pero a las 12 de la mañana, la Biblioteca Grupo Cántico acogerá en su salón de actos la presentación de “¿Dónde están mis cosas?” de la escritora Ana de Tanti y la ilustradora Stela Navarro. En el acto también habrá una lectura y firma de libros donde los niños y niñas podrán aprender a gestionar el espacio personal y las consecuencias del desorden. Igualmente, la historia fomenta la resolución de problemas y la empatía al interactuar con su familia y vecinos, destacando el valor de la comunidad y la amistad.

Cuentacuentos "Sopa de letras" con Carloco Cuentacuentos

El viernes 28 de noviembre en la Biblioteca Provincial Grupo Cántico tendrá lugar el cuentacuentos “Sopa de letras” con Carloco Cuentacuentos. El taller está recomendado para mayores de 4 años y la entrada es libre y gratuita. Desde la propia página web de la biblioteca describen esta actividad como “tiempo de sopitas calentitas antes de irse a la cama, de hojas en el suelo, de días más cortos y noches más largas. Pero, aunque muchas rutinas cambian según la época del año, las de escuchar cuentos y llevarte libros en préstamo, esas no cambian”.

Puestos de castañas

Hace un mes que los puestos de castañas de Córdoba se instalaron para una nueva temporada, aunque con las altas temperaturas no ha habido mucha afluencia. Es en este mes de noviembre cuando se empieza a ver los puestos cada vez más humeantes y a más gente pidiendo unas castañas bien calientes. Un buen paseo en familia por el centro de la ciudad con un cartucho de castañas es un plan perfecto para dar la bienvenida al frío.

Córdoba vuelve a saborear las tradicionales castañas asadas / Víctor Castro

Zoo de Córdoba

Un plan inmejorable que une diversión y educación. Los niños no solo podrán admirar a todos los animales que se conservan en sus instalaciones, sino que también aprenderán la importancia de proteger y conservar estas especies de manera didáctica y lúdica. Para cumplir este objetivo, el Zoo de Córdoba hace talleres medioambientales, juegos de enriquecimiento o exposiciones, entre algunas de sus actividades dedicadas a los más jóvenes.

Día de puertas abiertas en el Zoo de Córdoba, en imágenes / Víctor Castro

La ciudad de los niños y las niñas

Un clásico en la oferta de ocio para los niños cordobeses. En un entorno natural, los niños podrán disfrutar de una gran variedad de juegos, columpios, camas elásticas y actividades como el teatro romano o el avistamiento de aves o estrellas. Un recinto dedicado exclusivamente al entretenimiento de los niños y a que exploren entre la música, el deporte y el medio ambiente.

La Ciudad de los Niños, un equipamiento infantil cerca del Centro. / DIARIO CÓRDOBA

Chiquilandia

Todavía no se conoce la fecha exacta de apertura del conocido parque de ocio infantil que ofrece, con la proximidad de la época navideña, castillos hinchables, atracciones mecánicas y muchas más experiencias para los más pequeños. Sin embargo, en sus redes sociales anuncian que abrirán sus puertas este mes de noviembre, por lo que solo es cuestión de tiempo que, como cada año, los niños puedan disfrutar de sus festivas instalaciones.