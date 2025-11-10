GALARDONES
Convocada la primera edición de los Premios José Penso de la Vega de Economía y Finanzas
Los galardones nacen para reconocer la excelencia académica, profesional y empresarial en la provincia de Córdoba
La Fundación Cajasol ha acogido hoy la presentación oficial de los Premios José Penso de la Vega de Economía y Finanzas, en un acto que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Espejo, Florentino Santos; el director general de Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), Fernando Lara; y el presidente de la Fundación Espejo Coopera y Emprende, Manuel Pineda. Durante el evento se ha anunciado, además, la reedición de Confusión de Confusiones, obra clave del pensamiento económico moderno, prologada para esta edición por los profesores de la UCO Enrique Soria y José Antonio Gómez-Limón.
Salvador Fuentes ha subrayado que “la vigencia de José (Penso) de la Vega nos recuerda que los mercados necesitan reglas, ética y conocimiento; Córdoba quiere premiar y proyectar a quienes encarnan esos valores en nuestras empresas, cooperativas y aulas”. Por su parte, Florentino Santos ha destacado que “De la Vega fue un cordobés universal de su tiempo: comerciante, escritor y observador lúcido de la economía. Con estos premios, Espejo y toda la provincia reivindican su legado con futuro”.
Unos premios con vocación académica, profesional y social
Impulsados por la Asociación José Penso de la Vega, en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO y entidades del tejido empresarial y financiero, los premios nacen para reconocer la excelencia académica, profesional y empresarial en la provincia de Córdoba. La convocatoria comprende siete modalidades:
• Mejor TFG (UCO)
• Mejor TFM (UCO)
• Mejor Director/a Financiero/a (CFO) de empresa cordobesa
• Mejor Profesional de una Entidad Financiera en Córdoba
• Mejor Empresa de Córdoba
• Mejor Cooperativa Cordobesa
• Mejor Iniciativa de Finanzas Sostenibles en Córdoba
Podrán concurrir egresados/as de la UCO (para TFG y TFM), profesionales en activo y organizaciones con sede o actividad en Córdoba; el jurado será designado por la asociación e incluirá perfiles universitarios, administraciones y representantes del ámbito empresarial, financiero y cooperativo. Las bases recogen criterios como rigor, innovación, impacto verificable, buen gobierno y sostenibilidad, así como el envío de candidaturas en formato digital antes de la fecha límite que se comunique en el anuncio específico. Cada modalidad contará, al menos, con diploma acreditativo y difusión institucional.
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores