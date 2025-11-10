Convocada la primera edición de los Premios José Penso de la Vega de Economía y Finanzas

La Fundación Cajasol ha acogido hoy la presentación oficial de los Premios José Penso de la Vega de Economía y Finanzas, en un acto que ha contado con la asistencia del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el alcalde de Espejo, Florentino Santos; el director general de Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), Fernando Lara; y el presidente de la Fundación Espejo Coopera y Emprende, Manuel Pineda. Durante el evento se ha anunciado, además, la reedición de Confusión de Confusiones, obra clave del pensamiento económico moderno, prologada para esta edición por los profesores de la UCO Enrique Soria y José Antonio Gómez-Limón.

Salvador Fuentes ha subrayado que “la vigencia de José (Penso) de la Vega nos recuerda que los mercados necesitan reglas, ética y conocimiento; Córdoba quiere premiar y proyectar a quienes encarnan esos valores en nuestras empresas, cooperativas y aulas”. Por su parte, Florentino Santos ha destacado que “De la Vega fue un cordobés universal de su tiempo: comerciante, escritor y observador lúcido de la economía. Con estos premios, Espejo y toda la provincia reivindican su legado con futuro”.

Presentación de los Premios José Penso de la Vega de Economía y Finanzas, en la Fundación Cajasol. / VÍCTOR CASTRO

Unos premios con vocación académica, profesional y social

Impulsados por la Asociación José Penso de la Vega, en colaboración con la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la UCO y entidades del tejido empresarial y financiero, los premios nacen para reconocer la excelencia académica, profesional y empresarial en la provincia de Córdoba. La convocatoria comprende siete modalidades:

• Mejor TFG (UCO)

• Mejor TFM (UCO)

• Mejor Director/a Financiero/a (CFO) de empresa cordobesa

• Mejor Profesional de una Entidad Financiera en Córdoba

• Mejor Empresa de Córdoba

• Mejor Cooperativa Cordobesa

• Mejor Iniciativa de Finanzas Sostenibles en Córdoba

Podrán concurrir egresados/as de la UCO (para TFG y TFM), profesionales en activo y organizaciones con sede o actividad en Córdoba; el jurado será designado por la asociación e incluirá perfiles universitarios, administraciones y representantes del ámbito empresarial, financiero y cooperativo. Las bases recogen criterios como rigor, innovación, impacto verificable, buen gobierno y sostenibilidad, así como el envío de candidaturas en formato digital antes de la fecha límite que se comunique en el anuncio específico. Cada modalidad contará, al menos, con diploma acreditativo y difusión institucional.