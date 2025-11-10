«Conozco familias que han intentado salir de las chabolas y no han podido»

-¿Cómo surgió la idea de crear una asociación para la comunidad gitana rumana en Córdoba?

-La asociación surgió a raíz de la jubilación de una serie de personas que estábamos trabajando en la enseñanza y que teníamos contacto indirecto con algunas familias romaníes que patrullaban nuestra zona [Vallellano]. Nos pareció que esta gente necesitaba algo más que una moneda o una compra. Al principio, el objetivo era simplemente ponernos en contacto con estas personas, conocerlas y eso dio lugar después a unos talleres para compartir culturas, hasta que en 2012 se constituyó la asociación. En el momento actual no somos muchos, pero sí tenemos un ámbito de actuación grande, prácticamente conocemos a todas las familias.

-En marzo publicó A la intemperie (Ed. Círculo Rojo), una crónica de los últimos 20 años de los gitanos rumanos en España.

-Bueno, yo cuento cómo llegaron a Córdoba, en torno a 2002, cómo fueron recibidos, etcétera. A lo largo de los talleres tienes ocasión de conocer sus problemas y su historia. Y la historia de las comunidades romaníes está llena de persecuciones, de rechazo social, de intentos de integración forzosa. Es complicada.

-¿Cuál es el motivo de su llegada a España?

-El motivo más significativo es la caída del muro de Berlín y de los regímenes socialistas. A partir de ese momento ellos se encuentran en tierra de nadie. No es que el régimen de Ceausescu fuera un estado ideal, pero sí tenían opciones de trabajar y acceso a viviendas, pero con el establecimiento del sistema liberal eso se acaba y no les da la posibilidad de subsistir. Eso, junto a las inundaciones y los disturbios racistas que hubo en Rumanía, fueron todos factores que les llevaron a emigrar a España y a Italia. Una vez dado ese paso vienen los familiares y los vecinos y ya se produce esa emigración más considerable.

-¿Por qué existe una diferencia entre este fenómeno migratorio, chabolista, respecto a inmigrantes del resto de países?

-Es un fenómeno complicado porque las comunidades romaníes, allá donde han ido, han estado excluidas, pero además ellas han utilizado la autoexclusión también. Los gitanos rumanos han sido excluidos y estigmatizados sistemáticamente desde el siglo XIV, que llegaron a Europa, en el trabajo, las relaciones sociales. Por eso utilizan la cerrazón como mecanismo de defensa. Efectivamente, son desconfiados: si vas a un asentamiento sin que te conozcan hay un rechazo defensivo, porque son comunidades que se valoran a sí mismas, que tienen dignidad. En definitiva, viven en la autoexclusión provocada por la exclusión de las sociedades mayoritarias.

-¿Por qué las nuevas generaciones, nacidas en España y escolarizadas, no logran esa integración?

-Bueno, la escuela es ambivalente. Teóricamente, es el elemento integral de inclusión, pero también es otro de los mecanismos de exclusión en las comunidades romaníes, por muchas razones. La primera, sus condiciones materiales: viven en chabolas, no tienen acceso continuado a la luz eléctrica y el agua. Si un niño va a la escuela sin estar suficientemente aseado, sin poder hacer las tareas y con el estigma de que vive en la basura, ese niño no va a ser igual. Entonces, todos están escolarizados, si por ello entendemos matriculados, pero otra cosa es que aprendan y se integren. En la práctica son muy pocos los niños que terminan la ESO. De alguna manera no es algo que dependa de la voluntad de ellos, son mecanismos inconscientes.

-¿Cuál es la razón de este modelo de inmigración fallido después de 20 años?

-Hay muchos factores. La pobreza es uno y los rumanos gitanos, además de ser pobres, hacen ostentación de su pobreza. También hablan una lengua distinta a la nuestra, tienen costumbres diferentes...Todos esos elementos explican la exclusión originaria y la autoexclusión que te comentaba antes.

-Es cierto que está tan excluida que salen indemnes en los discursos contra la inmigración.

-Claro porque están más escondidos y se mimetizan en sus asentamientos, pero en el momento que haya un hecho que destaque, ahí vienen los discursos del odio en grado máximo. Pero es verdad que los grandes discursos los guardan para otros, éstos ni siquiera tienen el privilegio de que hablen mal de ellos en los periódicos.

-En la actualidad, ¿cuántas personas forman toda la comunidad gitana rumana en Córdoba?

-Es muy variable y es difícil precisar el número de personas exactas porque la cifra varía en función del momento. En verano están fuera, las familias que tienen viviendas en su país se marchan, pero luego vuelven aquí otra vez. Quizás unas 300 familias.

-Y cómo es que deciden volver, ¿su situación allí es peor que en España?

-Sí, es una de las cosas que más me han llamado la atención, porque allí tienen viviendas, muy precarias y en barrios excluidos, pero no son chabolas. Pero en el trabajo, los salarios son muy bajos y la vida en Rumanía es bastante cara. Algunos se fueron y se quedaron allí a raíz del covid, pero los que están en mejor posición limpian las calles de Bucarest o se dedican a la compraventa de animales, pero no les da para nada, y otros cobraban en especie. Trabajos formales, ninguno. Aquí trabajan por temporadas en el campo con contratos y también los hay que tienen ayudas sociales, que son pocos, pero aún así no basta con tener un nivel mínimo de ingresos. Conozco familias que han intentado salir de las chabolas y no han podido, han tropezado con el rechazo.

-Parece un bucle irreversible, ¿no hay solución a su condición de vida?

-Sería muy presuntuoso por nuestra parte, una asociación de ancianos ilusos: las comunidades llevan desde el siglo XIV y no se han integrado. Pero si vamos al terreno práctico, no hay voluntad de integración en los que tienen capacidades para hacerlo. Me refiero a las administraciones. Ninguna. Nula. Cuando levantan cabeza, se la cortan.