Las casas rurales, a la espera del frío y las decisiones de última hora

Las casas rurales de Córdoba están a la espera de las reservas de última hora para remontar una de las temporadas más importantes para este sector: la Navidad. La tardía llegada del frío está haciendo que se ralentice porque «actúa como detonante psicológico» y este año, por esa razón, están llegando más tarde. Si bien hay algunas ya con el 100% de ocupación, hay otras que están a la espera todavía de colgar el cartel de completo.

«Hay margen de mejora. Hay muchos negocios estables y lo tienen reservado con mucha antelación, pero aún no ha empezado el movimiento de llamadas», asegura Juan José Rivero, el presidente de la Asociación Empresarial de Turismo de la Provincia de Córdoba (Emcotur). Así, considera que las reservas de última hora siguen mandando. «Cuando lo pide el cuerpo es cuando la gente empieza a reservar», pero eso, sin embargo, «puede hacer que llegues tarde, porque muchas casas ya están reservadas», alerta, por lo que recomienda «no arriesgar».

El calendario tiene efecto en las estancias. «Navidad cae en mitad de la semana y no todo el mundo puede cogerse esos días. Eso también se nota, afirma. Con todo ello, el sector espera que se pueda remontar porque «el recurso de última hora siempre queda».

Para Emcotur este sector es estable en cuanto a precios, y poco especulativo, por lo que se mantienen los precios año tras año. Las personas suelen invertir 30 euros en alojamiento al día, según el presidente de Emcotur.

Navidad es un momento fuerte del año para el turismo rural y se ha consolidado como alternativa a los destinos urbanos. Zonas como el norte o la Subbética están entre las preferidas. «Es la época cuando pega, todos identificamos eso, y además no tenemos ahora la competencia de la costa», explica Rivero, que agrega que la temporada alta para ellos va de septiembre a mayo, aproximadamente.

Rosario Rojas, socia de Casa Obejuelo, ubicada en plena dehesa de Los Pedroches, asegura que aunque este año sí les han entrado reservas con antelación para las navidades, «es algo extraño, porque el año pasado no fue así». Rosario explica que «tradicionalmente nos reservaban de un año para otro, pero llevamos tres años con reservas de última hora».

Su casa tiene seis habitaciones dobles y las reservas las hacen, sobre todo, familias y grupos de amigos. En cuanto a los precios, asegura que los han mantenido para intentar frenar la caída de reservas, «que lleva un año que va en picado» a pesar de que, particularmente este 2025, las previsiones no son malas.