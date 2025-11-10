Los bomberos intervienen en el incendio de una cochera utilizada como trastero en Córdoba

Los bomberos de Córdoba han intervenido esta madrugada en el incendio de una cochera en la capital que se utilizaba a modo de trastero por parte de sus propietarios para guardar colchones y otros enseres.

El suceso ha tenido lugar a las 2.30 horas, según informa el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (Speis), en la calle Sagrada Familia con Pasaje de la Amistad, en la zona de Arroyo del Moro.

El incendio ha generado una cantidad de humo considerable, sin tener que lamentar más daños que los materiales.