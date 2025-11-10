Junta de gobierno local
El Ayuntamiento de Córdoba pide formalmente al Gobierno la cesión de la N-IV para derivar tráfico de la Base Logistica del Ejército de Tierra
Estos 12 kilómetros se convertirán en vía urbana
La junta de gobierno local ha acordado este lunes instar al Ministerio de Hacienda a que inicie el expediente de cesión del tramo de la antigua carretera Nacional IV (N-IV), comprendido entre el kilómetro 382 y el 394, es decir, 11,813 kilómetros de vía entre la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y Alcolea, a favor del Ayuntamiento de Córdoba. Esta carretera se utilizará como vía complementaria de acceso a la futura BELT junto a la autovía A4 para dar salida a parte del tráfico que se generará en el entorno de la futura base.
Con esta acción, el Consistorio cordobés trata dar cumplimiento a una de las exigencias que le hacía la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para poder informar favorablemente sobre la obra de urbanización del polígono industrial de La Rinconada, junto a la BLET. Además, se espera que además de pasar por la junta de gobierno local esta cesión pase por el Pleno, que es el que debe solicitar formalmente la cesión del tramo de la N-IV con el que se va a quedar la ciudad. Cuando eso ocurra, se dará el visto bueno al proyecto de urbanización de La Rinconada.
Pasa a ser una vía urbana
El portavoz del gobierno local y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, informó este lunes sobre el inicio del expediente de mutación demanial subjetiva de este tramo de carretera, que pasará de ser carretera nacional a ser una vía urbana, y explicó que una vez que el Ayuntamiento de Córdoba lo reciba se estudiará en qué condiciones y cómo se convenia la reparación de este tramo para que la ciudad pueda asumir el coste de esa obra "en las mejores condiciones posibles". Pero yo como ya digo, hoy si se da cumplimiento al trámite formal de pedir al Ministerio que nos ceda ese tramo de esos 11 kilómetros, casi 12 kilómetros, 11 kilómetros, 813 metros de vía de carretera que pasará a ser vía urbana al asumirlo el Ayuntamiento de Córdoba.
Conexión con Alcolea y el Este
La antigua N-IV tiene un total de 12 kilómetros que conectan la Base Logística del Ejército de Tierra con la barriada de Alcolea y el este de la capital cordobesa. Ese es el tramo que, culminado el proceso administrativo que ahora comienza, el Ayuntamiento asumirá.
Primeros edificios
Este nuevo paso se une a la información avanzada hace unos días por parte de la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, que anunció la licitación "inminente" de las obras para construir los primeros edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) General Javier Varela.
