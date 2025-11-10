El Ayuntamiento de Córdoba adjudica la obra del centro cívico Noroeste

El Ayuntamiento de Córdoba ha adjudicado este lunes a la unión temporal de empresas UTE Citanias-Imesa las obras del futuro centro cívico Noroeste por la cantidad de 3.316.351,42 euros más 696.433,80 euros de IVA (21%) (4.012.785,22 euros) y un plazo de ejecución de 12 meses por lo que se quiere concluir en 2026. El portavoz del gobierno local, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que se tratará de un espacio innovador y que se ha hecho fundamentalmente "de la mano de los vecinos", para que esos espacios puedan cubrir sus necesidades y sea "lo más polifacético y multifuncional posible".

Las licitadoras se han alzado con el contrato incluyendo las siguientes mejoras: ampliación del plazo de garantía de 36 meses sobre el mínimo establecido; contratación de dos personas con discapacidad; compromiso de subcontratación con centros especiales de empleo o empresas de inserción en un porcentaje igual o superior al 10%.

Recreación de cómo quedará el futuro centro cívico Noroeste / CÓRDOBA

2.200 metros y tres plantas

El futuro centro cívico dará servicios a los vecinos de los barrios de Arroyo del Moro, Las Margaritas y Las Moreras y se localizará en una parcela situada entre las calles Historiador Dozy y Fernando Amor Mayor. El edificio dispondrá de una superficie de más de 2.200 metros cuadrados y tendrá tres plantas (baja más dos en altura), en las que se distribuirán oficinas, talleres, aulas y un salón de actos para un aforo de 160 plazas. Además, entre las novedades más destacadas habrá una sala de lactancia, ludoteca, aseos tanto infantiles como adaptados y hasta una cabina de traducción en el salón de actos. La idea, según explicó en su momento el delegado de Participación, Miguel Ruiz Madruga, es que se convierta en un "gran contenedor social y cultural".

El proyecto puntero de participación

También en su momento, Miguel Ángel Torrico valoró el trabajo realizado por la Gerencia de Urbanismo en la redacción de este proyecto, que busca ser "el más puntero" en materia de participación ciudadana en la ciudad. Además, puntualizó que en este centro cívico se habían incorporado las "últimas tecnologías" con "todos los sistemas inteligentes y sostenibles del mercado".