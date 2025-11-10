El Ayuntamiento aprueba la resolución definitiva de las ayudas a las tabernas históricas de Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria “Crece e Innova 2025-Línea 3”, dirigida a las empresas con el distintivo de tabernas históricas de la ciudad. El procedimiento, culminado tras la revisión técnica y la fiscalización preceptiva, establece las empresas beneficiarias y el importe total de las subvenciones concedidas. La mayoría son de 10.000 euros, aunque también hay otras que oscilan entre los 2.900 euros y los 8.500.

Según la resolución firmada por la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, se han procedido a dar ayudas a todos los solicitantes salvo a uno de ellos por duplicidad en el expediente de solicitud de la ayuda. El listado definitivo de los beneficiarios puede consultarse en el tablón electrónico de anuncios del Ayuntamiento y en la web del Imdeec.

En total, se autoriza y dispone un gasto de 117.075,28 euros, con cargo a la partida “Otras subvenciones a empresas” del ejercicio 2025. Las ayudas se distribuyen entre trece tabernas históricas que han cumplido los requisitos de la convocatoria, entre ellas Taberna Salinas, El Abuelo (cuyo fundador ha fallecido recientemente), Casa Bravo, El Pisto o Taberna Plateros, entre otras.

Con esta actuación, el Imdeec refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio hostelero cordobés, impulsando la innovación, la transformación digital y la consolidación económica de los negocios tradicionales que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.