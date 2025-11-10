El Ayuntamiento adjudica la sustitución de las luminarias que más consumen por led en 20 barrios de Córdoba

La junta de gobierno local ha aprobado este lunes la adjudicación del proyecto de sustitución de luminarias en distintos distritos de la ciudad y que se sufragará con los 5,8 millones de euros que concedió el IDAE al Ayuntamiento de Córdoba. Se trata de una subvención que hizo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que permitirá sustituir 4.832 luminarias de 150 vatios de vapor de sodio y halogenuro de mercurio por led de 50 o 70 vatios y proyectores de 105 vatios y modernizarán 52 cuadros eléctricos.

Las de mayor consumo

El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ha explicado hoy al término de la junta de gobierno local que lo que ha concedido el IDAE es un préstamo a diez años, que financia los intereses mientras que el resto "lo pone el Ayuntamiento a pulmón". El proyecto se ha adjudicado por un montante de 3.534.000 euros en cinco lotes y pasa por sustituir las luminarias de más consumo y de tecnología menos eficiente que hay en Córdoba."Son luminarias de tecnología de descarga, de vapor de sodio y de vapor de mercurio", ha especificado Ruiz Madruga.

Luminarias del centro de Córdoba. / CÓRDOBA

6 meses de plazo

El proyecto va a tener un plazo de ejecución de seis meses desde la firma del acta de replanteo y se le ha adjudicado a tres empresas. El lote 1, a la empresa Ifaje, por un valor de 623.568 euros; el lote 2 se le ha adjudicado también a la empresa Ifaje por una cuantía de 551.052 euros; el lote 3, a Instalaciones Eléctricas RAI, por 975.092 euros; el lote 4, también a RAI, por 738.436 euros; y el lote 5, a la empresa Ferrovial Energía por 645.905. "Si todo va bien, esperamos iniciar la actuación a finales de este año o ya a principios del año que viene", ha señalado el edil.

Los 20 barrios

La sustitución de luminarias en esta segunda fase llegará a los barrios de Valdeolleros, Santa Rosa, Zumbacón, Chinales, Asomadilla, El Naranjo, El Brillante, Arroyo del moro, Margaritas, Moreras, Huerta de la Reina, Arruzafilla, El Patriarca, San Rafael de la Albaida, Turruñuelos, Huerta de Santa Isabel y Huerta de Santa Isabel Oeste.

Escritor Juan Alfonso de Baena

Por otro lado, el delegado de Infraestructuras ha dado cuenta de una obra que se llevará a cabo en la calle Escritor Juan Alfonso de Baena, en la zona de Levante, con una cuantía de 51.906 euros. En concreto, se van a sustituir ocho puntos de luz, se va a reformar la canalización que está en muy mal estado y se van a cambiar los báculos actualmente de 8 metros por báculos de 6 metros. Además se cambiará también el proyector, que son lámparas de descarga de vapor de sodio de 150 vatios, y se van a sustituir por lámparas de tecnología LED. "Con estos dos proyectos de iluminación, no solamente mejoramos la eficiencia energética, sino que también mejoramos el ahorro, el coste con el que pagamos del suministro eléctrico y evidentemente, el medioambiente porque emitimos menos CO2", ha concluido diciendo el edil.