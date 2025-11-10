Curso 2025/2026
21 cursos de 7 ámbitos profesionales: así es la oferta formativa del Centro Duque de Rivas en Córdoba
La junta de gobierno local aprueba más de medio millón de presupuesto y 240 alumnos
El centro Duque de Rivas, el antiguo colegio del barrio de las Palmeras que el Ayuntamiento de Córdoba ha transformado para impartir cursos de inserción laboral, inicia ya su segundo año de vida con nuevos cursos e itinerarios formativos. La junta de gobierno local de este lunes ha aprobado la concesión definitiva de la subvención del Plan Impulsa que la Delegación de Servicios Sociales pone en marcha por segundo año consecutivo para la puesta en marcha de este centro que imparte formación destinada a mayores de 18 años en situación o riesgo de exclusión social.
La delegada de Servicios Sociales, Eva Contador, ha recordado hoy las cifras de éxito de la primera edición de los cursos, que cosecharon más de un 40% de empleabilidad. Esta segunda promoción contará con un 15% más de presupuesto municipal - se ha pasado de 465.000 euros a 534.000 euros-, y también tendrá más alumnos alcanzando los 240 frente a los 160 de la edición anterior. Contador ha matizado, eso sí, que algunos de estos alumnos cursaron más de un curso de los ofertados. "Era una de las pretensiones que teníamos, no solamente el poder formar a estos chavales en riesgo de exclusión social con vista a la empleabilidad, sino que también volvieran a retomar unos estudios utilizando estos cursos nuestros como el trampolín para poderse enganchar en otros cursos y seguir estudiando", ha explicado la concejala.
Cursos en siete ámbitos profesionales
El colegio Duque de Rivas ofrecerá este curso formación en siete ámbitos profesionales: Electricidad, Estética, Jardinería, Hostelería, Servicios de Logística, Servicio de Atención Social y Servicio Turístico. En total, el Ayuntamiento de Córdoba va a ofrecer 21 itinerarios y además se van a duplicar aquellos cursos que han tenido mayor aceptación: el de atención sociosanitaria, ayuda a domicilio y el de operaciones básicas de pisos de alojamiento. "Estos cursos que este año pasado se han impartido han tenido un porcentaje muy alto, algunos de ellos hasta de un 80% de empleabilidad, con lo cual este año vamos a duplicarlos", ha explicado Contador.
Entidades que impartirán los cursos
Las entidades que van a impartir en esta ocasión los cursos son Fepamic, Don Bosco, CIC-Batac, que tiene dos itinerarios formativos, Asociación por Inmigrantes de Córdoba, Córdoba Acoge, Estrella Azahara y Apsan.
Los cursos empezarán a finales de noviembre y tendrán una duración hasta mediados del año que viene, finalizando entre los meses de junio o julio. Para que los cursos estén homologados, el Ayuntamiento de Córdoba firmó un convenio con la Delegación de Juventud, Inclusión y Familia de la Junta de Andalucía.
