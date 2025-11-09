Hace unas horas se ha clausurado el congreso regional del PP de Andalucía. El líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado al presidente autonómico, Juanma Moreno, quien fue reelegido ayer. Feijóo ha afirmado que es necesario concentrar el voto en el Partido Popular para hacer frente a la "corrupción" del Gobierno del PSOE. Además, el líder nacional de los populares ha fijado las elecciones andaluzas de 2026 como "clave". Por su parte, Moreno ha situado a la oposición andaluza como "una UTE" contra la mayoría absoluta del PP-A y ha desafiado con una coincidencia electoral si Sánchez adelanta los comicios nacionales. Es la noticia que abre informativamente la tarde del domingo, aunque tenemos otras dos claves. La primera, el exitoso cierre de la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, y la segunda, la manifestación con miles de personas en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A

