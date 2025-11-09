La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Las declaraciones de Feijóo y Moreno en el cierre del congreso regional del PP-A; el exitoso final de la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba y la manifestación por la sanidad marcan el cierre de la semana
Hace unas horas se ha clausurado el congreso regional del PP de Andalucía. El líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado al presidente autonómico, Juanma Moreno, quien fue reelegido ayer. Feijóo ha afirmado que es necesario concentrar el voto en el Partido Popular para hacer frente a la "corrupción" del Gobierno del PSOE. Además, el líder nacional de los populares ha fijado las elecciones andaluzas de 2026 como "clave". Por su parte, Moreno ha situado a la oposición andaluza como "una UTE" contra la mayoría absoluta del PP-A y ha desafiado con una coincidencia electoral si Sánchez adelanta los comicios nacionales. Es la noticia que abre informativamente la tarde del domingo, aunque tenemos otras dos claves. La primera, el exitoso cierre de la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, y la segunda, la manifestación con miles de personas en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
- Feijóo llama a unir el voto frente a la "corrupción" del PSOE: "En Andalucía y en España el PP es el único camino"
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba consolidará su modelo y la nueva ubicación
- Miles de personas se manifiestan en Córdoba en defensa de la sanidad pública y contra las políticas del PP-A
Además, destacamos estas otras noticias:
Andalucía
- Moreno sitúa a la oposición como "una UTE" contra su mayoría y desafía con una coincidencia electoral "si Sánchez convoca"
Córdoba ciudad
- Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam
- Pisando fuerte contra el cáncer cerebral en Córdoba: casi 2.000 personas se unen a una carrera por la investigación
- Inician una recogida de firmas para evitar el soterramiento o traslado de los restos de la Ronda Norte de Córdoba
- La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres pide más colaboración institucional de cara al 25N
- Denuncian una agresión homófoba en Córdoba en la zona del Vial Norte
- Control de camiones de la Guardia Civil en Córdoba: uno de cada diez circulaba con exceso de peso
- La Policía Local de Córdoba incauta 56 cajas de antidepresivos en un vehículo al que se dio el alto en la calle Alfaros
Deportes
Provincia
España
Internacional
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán