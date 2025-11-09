Dejar atrás el centro penitenciario no es fácil. Los presos que salen de la cárcel de Alcolea trabajan con fundaciones como Prolibertas o Don Bosco para lograr una plena reinserción social y laboral; reciben cursos para adquirir competencias y lograr desenvolverse adecuadamente en libertad. Este reportaje abre una mañana cargada de novedades. Como la resaca del importantísimo punto logrado anoche por el Córdoba CF en Málaga. Los blanquiverdes, con un jugador menos, lograron el empate a dos definitivo en el minuto 100 de partido. Finalmente, entrevistamos a Ana María García, presidenta de Metalcórdoba, quien afirma que las empresas “se dan cuenta de que ya hay un tejido” industrial “formado” y que “va creciendo”.

