Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del domingo 9 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La reinserción social y laboral que buscan los presos; el empate logrado por el Córdoba CF en Málaga y nuestra entrevista a Ana María García, presidenta de Metalcórdoba, abren el quiosco digital

Isma Ruiz, durante un lance del Málaga-Córdoba CF en La Rosaleda, ayer.

Isma Ruiz, durante un lance del Málaga-Córdoba CF en La Rosaleda, ayer. / LOF

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Dejar atrás el centro penitenciario no es fácil. Los presos que salen de la cárcel de Alcolea trabajan con fundaciones como Prolibertas o Don Bosco para lograr una plena reinserción social y laboral; reciben cursos para adquirir competencias y lograr desenvolverse adecuadamente en libertad. Este reportaje abre una mañana cargada de novedades. Como la resaca del importantísimo punto logrado anoche por el Córdoba CF en Málaga. Los blanquiverdes, con un jugador menos, lograron el empate a dos definitivo en el minuto 100 de partido. Finalmente, entrevistamos a Ana María García, presidenta de Metalcórdoba, quien afirma que las empresas “se dan cuenta de que ya hay un tejido” industrial “formado” y que “va creciendo”.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Congreso del PP andaluz

Campo

Deportes

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  5. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
  7. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  8. Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam

Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam

Qué hacer hoy en Córdoba domingo 9 de noviembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba domingo 9 de noviembre de 2025

Lourdes, después de dos años entre las cárceles de Sevilla y Córdoba: «Ahora tengo la vida que soñé»

Samuel, tras nueve años en la cárcel de Alcolea: «Me siento en paz, he cumplido con la sociedad»

Ana María García, presidenta de Metalcórdoba: «Las nuevas empresas van a hacer que la economía cordobesa se mueva»

Ana María García, presidenta de Metalcórdoba: «Las nuevas empresas van a hacer que la economía cordobesa se mueva»

Del encierro al empleo tras salir de la cárcel

Del encierro al empleo tras salir de la cárcel

Remedio de Ánimas conmemora medio siglo de su titular mariana con una procesión desde San Lorenzo

Remedio de Ánimas conmemora medio siglo de su titular mariana con una procesión desde San Lorenzo
Tracking Pixel Contents