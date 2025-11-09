Samuel, tras nueve años en la cárcel de Alcolea: «Me siento en paz, he cumplido con la sociedad»

Samuel -nombre ficticio para proteger su identidad- es un malagueño que pasó nueve años en la prisión de Alcolea. Ahora lleva tres años en libertad y más de uno trabajando en una empresa de construcción, «como si fuera encargado de obra», dice con orgullo. Admite que «tenía miedo a salir de la cárcel», ya que estaba sin familia y temía acabar viviendo en la calle. Cuando obtuvo el tercer grado, la Fundación Prolibertas desempeñó un papel clave, tanto en su formación como en la búsqueda activa de empleo, la preparación para entrevistas, el autocontrol y la gestión emocional. «Han sido lo mejor que me ha pasado», repite una y otra vez.

Al salir de prisión se alojó en la casa de acogida de la fundación. En ese momento, y gracias al trabajo previo realizado, «tenía claro que no quería volver a delinquir» y buscaba empezar una nueva vida en Córdoba. Gracias a Prolibertas, obtuvo un título de ayuda a domicilio, ya que durante su estancia en el centro penitenciario se dio cuenta de que «quería ayudar a la gente». No obstante, las dificultades del sector le llevaron poco a poco de nuevo al ámbito en el que había trabajado desde joven. Comenzó con «pequeños trabajos» hasta lograr un empleo estable en la construcción. «Me gusta y me siento realizado», asegura. Reconoce que lo más difícil ha sido aprender a canalizar sus emociones y a luchar «contra los estigmas». «Me siento en paz, he cumplido con la sociedad y ahora me lo está devolviendo», resume con orgullo.

Actualmente compagina su trabajo con charlas en colegios, donde alerta a los jóvenes sobre «los riesgos del entorno» y reivindica que «no somos tan malos como nos pintan». Pide que se faciliten las segundas oportunidades. «Soy una persona nueva», concluye.