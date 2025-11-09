Sucesos
La Policía Local de Córdoba incauta 56 cajas de antidepresivos en un vehículo al que se dio el alto en la calle Alfaros
El conductor comparecerá como investigado por la tenencia de los medicamentos, cuya propiedad, y tampoco su prescripción, pudo acreditar
Agentes de la Policía de Local han intervenido un total de 56 cajas de medicamentos antidepresivos que eran transportados en un vehículo al que se le dio al alto en el entorno de la calle Alfaros. El conductor de este turismo, que comparecerá por estos hechos en calidad de investigado, no detenido, no pudo acreditar ni la propiedad ni la prescripción de estos medicamentos ante los agentes.
Los hechos ocurrieron el pasado día 31 de octubre sobre las 2.00 horas en el entorno de la calle Alfaros. Los agentes detuvieron el vehículo al observar que circulaba de forma errática y con las luces apagadas.
Una vez interceptado por los agentes, estos comprobaron que en el interior del turismo había dos grandes bolsas cargadas de cajas de medicamentos de los que el conductor no pudo acreditar su procedencia. Es por esto que los agentes decidieron requisar el material como medida cautelar hasta que éste puede justificar su tenencia, todo ello al objeto de que los mismos no puedan finalmente ser utilizados para un fin ilícito.
