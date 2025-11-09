La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres pide más colaboración institucional de cara al 25N

La Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres ha organizado en la mañana de este domingo una mesa informativa en la plaza de las Tendillas de Córdoba para presentar la programación con motivo de la conmemoración, un año más, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Carmen León, una de las portavoces de la plataforma, ha pedido más colaboración y coordinación con las instituciones, al entender que no es la deseada y añadiendo que, por ahí, "tenemos mucho que avanzar".

Antes de presentar el programa de actividades que se sucederá durante todo este mes, León ha señalado que, de nuevo, una fecha como el 25N se afronta "con indignación y con preocupación" porque a pesar de los avances conseguidos, "tenemos que poner encima de la mesa este año 38 mujeres asesinadas".

La portavoz de la plataforma ha incidido, además, en que estos asesinatos machistas son "la punta del iceberg" de unas situaciones de violencia "que no solo no disminuyen, sino que crecen". León ha hablado de los nuevos modelos de violencia, del hecho que muchas mujeres "vivan con miedo" y "con falta de libertad" y de que los escenarios donde se vive esa situación sean tan variados que vayan desde las calles de la ciudad hasta los lugares de trabajo.

Carmen León atiende a los medios de comunicación. / CHENCHO MARTÍNEZ

Programación para el 25N en Córdoba

En cuanto a las actividades más destacadas organizadas por la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres para este mes, además de las numerosas mesas informativas que se celebrarán tanto en la capital como en distintos municipios de la provincia, el próximo domingo 16 de noviembre se organizará una marcha sobre ruedas que partirá a las 12.00 de las Tendillas con la meta en la plaza de Cañero.

El martes 25 tendrá lugar la manifestación central, aunque antes, a las 12.00 horas, hay convocado un paro de cinco minutos en las puertas de instituciones, centros de trabajo y estudio u oficinas. La manifestación saldrá a las 18.00 horas de la glorieta de las Tres Culturas y culminará en la plaza de la Corredera.