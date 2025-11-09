Pisando fuerte contra el cáncer cerebral en Córdoba

Desde la Torre de la Calahorra se ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la segunda carrera solidaria 'El Cerebro no es gris' con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer cerebral. Promovida por la Asociación de Tumores Cerebrales de España (Astuce), casi 2.000 personas, según los datos de inscripción, han tomado la salida en una cita donde lo menos importante era el resultado.

La carrera adulta ha comenzado a las 10.00 sobre un trazado de 5 kilómetros. En esta edición se ha repetido prácticamente el mismo recorrido de la pasada edición por la Ribera, el Puente Romano y el entorno de la Mezquita-Catedral, añadiendo el atractivo paso bajo la Puerta del Puente.

Apoyar la investigación

A un precio de 10 euros por dorsal, el dinero recaudado irá destinado concretamente al proyecto OligoSpain, que desarrolla posibles dianas y líneas de tratamientos posibles para los oligodendrogliomas. Cabe recordar que el cáncer cerebral afecta especialmente a adultos y jóvenes.

Línea de salida de la carrera solidaria contra el cáncer cerebral en Córdoba. / A. J. González

El jefe de Neurocirugía del hospital universitario Reina Sofía, Juan Solivera, ha hecho hincapié en que cada año se diagnostican en Córdoba entre 50 y 70 casos de tumores cerebrales y se llevan a cabo unas 150 a 200 intervenciones quirúrgicas relacionadas con tumores cerebrales. Además, este experto ha pedido que siga apoyándose la investigación, porque en esta materia necesita mucho más respaldo que el que existe ahora.

'El cerebro no es gris, es verde'

El eslogan de esta edición vuelve a poner color a la enfermedad. El cerebro no es gris, es verde, se explica como "un guiño a parte de la materia de la que está compuesta el propio órgano y que podría implicar tener poca esperanza. Nosotros queremos transmitir todo lo contrario, queremos cambiar esa percepción de la enfermedad y llenarla de color para transmitir vitalidad a todos los que la sufrimos”, ha definido el presidente de Astuce, José Luis Mantas.

Concurso de vídeo

Como novedad, la organización había invitado a los participantes a grabar su carrera personal y subir el vídeo a las redes sociales para vivir la energía y el espíritu solidario paso a paso. Los mejores entrarán en el sorteo de un premio especial.