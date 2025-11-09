Carrera solidaria
Pisando fuerte contra el cáncer cerebral en Córdoba
Casi 2.000 personas toman la salida desde La Calahorra en una carrera para apoyar la investigación de estos tumores
Desde la Torre de la Calahorra se ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la segunda carrera solidaria 'El Cerebro no es gris' con el objetivo de recaudar fondos para la investigación del cáncer cerebral. Promovida por la Asociación de Tumores Cerebrales de España (Astuce), casi 2.000 personas, según los datos de inscripción, han tomado la salida en una cita donde lo menos importante era el resultado.
La carrera adulta ha comenzado a las 10.00 sobre un trazado de 5 kilómetros. En esta edición se ha repetido prácticamente el mismo recorrido de la pasada edición por la Ribera, el Puente Romano y el entorno de la Mezquita-Catedral, añadiendo el atractivo paso bajo la Puerta del Puente.
Apoyar la investigación
A un precio de 10 euros por dorsal, el dinero recaudado irá destinado concretamente al proyecto OligoSpain, que desarrolla posibles dianas y líneas de tratamientos posibles para los oligodendrogliomas. Cabe recordar que el cáncer cerebral afecta especialmente a adultos y jóvenes.
El jefe de Neurocirugía del hospital universitario Reina Sofía, Juan Solivera, ha hecho hincapié en que cada año se diagnostican en Córdoba entre 50 y 70 casos de tumores cerebrales y se llevan a cabo unas 150 a 200 intervenciones quirúrgicas relacionadas con tumores cerebrales. Además, este experto ha pedido que siga apoyándose la investigación, porque en esta materia necesita mucho más respaldo que el que existe ahora.
'El cerebro no es gris, es verde'
El eslogan de esta edición vuelve a poner color a la enfermedad. El cerebro no es gris, es verde, se explica como "un guiño a parte de la materia de la que está compuesta el propio órgano y que podría implicar tener poca esperanza. Nosotros queremos transmitir todo lo contrario, queremos cambiar esa percepción de la enfermedad y llenarla de color para transmitir vitalidad a todos los que la sufrimos”, ha definido el presidente de Astuce, José Luis Mantas.
Concurso de vídeo
Como novedad, la organización había invitado a los participantes a grabar su carrera personal y subir el vídeo a las redes sociales para vivir la energía y el espíritu solidario paso a paso. Los mejores entrarán en el sorteo de un premio especial.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán