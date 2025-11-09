Testimonio
Lourdes, después de dos años entre las cárceles de Sevilla y Córdoba: «Ahora tengo la vida que soñé»
Ingresó en prisión por un atraco y allí nació su hija, ahora esta madre trabaja como cajera y estudia
«Tengo la vida que soñé», afirma Lourdes -nombre ficticio para proteger su identidad-, una mujer que pasó dos años entre las cárceles de Sevilla y Córdoba por un atraco. En prisión nació su hija, que no conoció la vida en libertad hasta después de cumplir un año. Actualmente, Lourdes trabaja como cajera de supermercado y estudia para poder dedicarse a la ayuda a domicilio. Recuerda su paso por prisión como una etapa «muy dura». «Sientes que no vales nada », relata con emoción. Cuando obtuvo el tercer grado, comenzó a colaborar con la Fundación Don Bosco, donde Pilar García se convirtió en su «salvación». Antes de eso, había logrado obtener el título de Secundaria gracias a los talleres de Prolibertas. Don Bosco le brindó apoyo en su formación, orientación laboral y, sobre todo, en el plano personal. «Son unos ángeles», afirma. Confiesa que, al principio, «buscaba trabajo sin mucha convicción», marcada por la sensación de «sentirme juzgada y constantemente observada. Lo pasé muy mal». Gracias al apoyo de García, fue recuperando la confianza y poco a poco encadenó distintos empleos: camarera de pisos, trabajadora en un albergue, limpiadora de casas... «He tenido hasta dos trabajos a la vez, no me he rendido nunca», subraya con orgullo.
Siempre tuvo claro que quería ser cajera de supermercado y, cuatro años después de salir de prisión, ya lleva uno y medio tras la caja. «Me gusta y se me da bien», asegura. Fiel a su espíritu de superación, esta madre soltera continúa formándose, con el objetivo de «ayudar a las personas». «A mi hija no le he contado nada de esto. Tengo claro que aquí no quiero volver», sentencia con firmeza.
