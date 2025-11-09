Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba domingo 9 de noviembre de 2025
Matinales flamencas
Recital flamenco con josé méndez
José Méndez ofrecerá un recital flamenco dentro del ciclo Matinales flamencas. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Posada del Potro.
Plaza del Potro.
12.00 horas.
Cine palestino
Proyección de ‘aida returns’
Dentro de la muestra de Cine palestino, tendrá lugar la proyección de la película Aida Returns, de Carol Mansour.
CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.
Plaza Cardenal Salazar.
18.30 horas.
Medio ambiente
Ruta mico-botánica
Se desarrollará una ruta por el Cerro de San Cristóbal, dirigida por María Rosas, en la que se recolectarán e identificarán plantas y hongos.
CÓRDOBA. Centro Cívico Trassierra.
Carretera de Trassierra.
De 09.30 a 13.30 horas.
Julio romero de torres
Obsequio para los visitantes del museo
Con motivo del 151 aniversario de Julio Romero de Torres, nacido el 9 de noviembre de 1874 en Córdoba, se obsequiará con merchandising a todos los que visiten el museo.
CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.
Plaza del Potro.
De 08.15 a 14.15 horas.
Festival de piano
Actuación de cristina Lucio-Villegas, Óscar Matín y la Camerata Gala
Con motivo de la celebración del Festival de Piano Rafael Orozco, tendrá lugar la actuación de Cristina Lucio-Villegas, Óscar Matín y la Camerata Gala con Alejandro Muñoz como director. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Profesional de Música ‘Músico Ziryab’.
Avda. de los Piconeros, s/n.
12.00 horas.
Mercadillo solidario
‘Ayúdanos a no olvidar’
Último día del mercadillo solidario Ayúdanos a no olvidar, evento que une solidaridad, creatividad y compromiso con la memoria. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Oratorio San Felipe Neri.
Avda. de los Piconeros, s/n.
De 10.00 a 21.00 horas.
