Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba domingo 9 de noviembre de 2025

Recital flamenco con José Méndez

Recital flamenco con José Méndez / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Matinales flamencas

Recital flamenco con josé méndez

José Méndez ofrecerá un recital flamenco dentro del ciclo Matinales flamencas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Posada del Potro.

Plaza del Potro.

12.00 horas.

Cine palestino

Proyección de ‘aida returns’

Dentro de la muestra de Cine palestino, tendrá lugar la proyección de la película Aida Returns, de Carol Mansour.

CÓRDOBA. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba.

Plaza Cardenal Salazar.

18.30 horas.

Medio ambiente

Ruta mico-botánica

Se desarrollará una ruta por el Cerro de San Cristóbal, dirigida por María Rosas, en la que se recolectarán e identificarán plantas y hongos.

CÓRDOBA. Centro Cívico Trassierra.

Carretera de Trassierra.

De 09.30 a 13.30 horas.

Julio romero de torres

Obsequio para los visitantes del museo

Con motivo del 151 aniversario de Julio Romero de Torres, nacido el 9 de noviembre de 1874 en Córdoba, se obsequiará con merchandising a todos los que visiten el museo.

CÓRDOBA. Museo Julio Romero de Torres.

Plaza del Potro.

De 08.15 a 14.15 horas.

Festival de piano

Actuación de cristina Lucio-Villegas, Óscar Matín y la Camerata Gala

Con motivo de la celebración del Festival de Piano Rafael Orozco, tendrá lugar la actuación de Cristina Lucio-Villegas, Óscar Matín y la Camerata Gala con Alejandro Muñoz como director. La entrada es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Profesional de Música ‘Músico Ziryab’.

Avda. de los Piconeros, s/n.

12.00 horas.

Mercadillo solidario

‘Ayúdanos a no olvidar’

Último día del mercadillo solidario Ayúdanos a no olvidar, evento que une solidaridad, creatividad y compromiso con la memoria. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Oratorio San Felipe Neri.

Avda. de los Piconeros, s/n.

De 10.00 a 21.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  5. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
  7. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  8. Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión

Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam

Muere Juan Manuel Serradilla, el profesor cordobés ingresado en Vietnam

Qué hacer hoy en Córdoba domingo 9 de noviembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba domingo 9 de noviembre de 2025

Lourdes, después de dos años entre las cárceles de Sevilla y Córdoba: «Ahora tengo la vida que soñé»

Samuel, tras nueve años en la cárcel de Alcolea: «Me siento en paz, he cumplido con la sociedad»

Ana María García, presidenta de Metalcórdoba: «Las nuevas empresas van a hacer que la economía cordobesa se mueva»

Ana María García, presidenta de Metalcórdoba: «Las nuevas empresas van a hacer que la economía cordobesa se mueva»

Del encierro al empleo tras salir de la cárcel

Del encierro al empleo tras salir de la cárcel

Remedio de Ánimas conmemora medio siglo de su titular mariana con una procesión desde San Lorenzo

Remedio de Ánimas conmemora medio siglo de su titular mariana con una procesión desde San Lorenzo

Un colectivo reclama que se devuelva el rostro original a la Virgen de María Auxiliadora

Tracking Pixel Contents