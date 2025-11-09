Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los fallecidos en Córdoba el domingo 9 de noviembre

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este lunes, 10 de noviembre, está prevista la siguiente inhumación:

María Rosario Nuñez Martínez

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el cementerio de La Salud.

