Denuncian una agresión homófoba en Córdoba en la zona del Vial Norte

Un hombre de 49 años ha denunciado una agresión homófoba sufrida en la noche de este viernes 7 de noviembre, por parte de un "grupo de jóvenes que estaban borrachos y empezaron a realizarle comentarios homófobos", según refleja el parte del servicio de Urgencias que le atendió que ha sido enviado de oficio al Juzgado de Guardia.

El suceso ocurrió sobre las 22.15 horas por la zona de intersección entre la avenida Cruz de Juárez y el Vial Norte. El denunciante refiere que estaba volviendo a casa cuando se cruzó con sus agresores y al contestar a los insultos, uno de ellos le dio un puñetazo en la mandíbula. Tras el suceso, la víctima puso los hechos en conocimiento de una patrulla de policía local que iba de paisanos por la zona, aunque no lograron encontrar a los agresores, que habían salido huyendo al momento.

La víctima permanece hospitalizada con la mandíbula rota a la espera de ser operado este lunes.