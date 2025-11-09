Sucesos
Denuncian una agresión homófoba en Córdoba en la zona del Vial Norte
El hombre, de 49 años, recibió un puñetazo en la mandíbula sobre las diez de la noche del pasado viernes
Un hombre de 49 años ha denunciado una agresión homófoba sufrida en la noche de este viernes 7 de noviembre, por parte de un "grupo de jóvenes que estaban borrachos y empezaron a realizarle comentarios homófobos", según refleja el parte del servicio de Urgencias que le atendió que ha sido enviado de oficio al Juzgado de Guardia.
El suceso ocurrió sobre las 22.15 horas por la zona de intersección entre la avenida Cruz de Juárez y el Vial Norte. El denunciante refiere que estaba volviendo a casa cuando se cruzó con sus agresores y al contestar a los insultos, uno de ellos le dio un puñetazo en la mandíbula. Tras el suceso, la víctima puso los hechos en conocimiento de una patrulla de policía local que iba de paisanos por la zona, aunque no lograron encontrar a los agresores, que habían salido huyendo al momento.
La víctima permanece hospitalizada con la mandíbula rota a la espera de ser operado este lunes.
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Plan Vives: así se encuentra el proyecto de viviendas para jóvenes en Córdoba y estos son los barrios en los que se construirán