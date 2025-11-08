La tarde del sábado llega cargada de noticias y de novedades de última hora. Te destacamos las tres más importantes en este boletín. La primera, un reportaje sobre Ciudad Jardín, el barrio de Córdoba en el que más del 13% de la población ya es de origen extranjero. Según las diferentes asociaciones, estas personas han revitalizado el barrio y llenado de niños los parques y escuelas. En segundo lugar, damos cuenta del cambio de paso del Gobierno de España, que ha reculado y anunciado que incluirá al norte de la provincia en la planificación eléctrica. Y finalmente, analizamos el congreso del PP andaluz, en el que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presumido del "renacer industrial" de la ciudad.

Además, destacamos estas otras noticias:

Andalucía

Deportes

Provincia

Córdoba ciudad