La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La revitalización de Ciudad Jardín de la mano de la inmigración; la inclusión del norte de la provincia en la planificación eléctrica y el Congreso Regional del PP-A marcan la tónica informativa
La tarde del sábado llega cargada de noticias y de novedades de última hora. Te destacamos las tres más importantes en este boletín. La primera, un reportaje sobre Ciudad Jardín, el barrio de Córdoba en el que más del 13% de la población ya es de origen extranjero. Según las diferentes asociaciones, estas personas han revitalizado el barrio y llenado de niños los parques y escuelas. En segundo lugar, damos cuenta del cambio de paso del Gobierno de España, que ha reculado y anunciado que incluirá al norte de la provincia en la planificación eléctrica. Y finalmente, analizamos el congreso del PP andaluz, en el que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha presumido del "renacer industrial" de la ciudad.
- Reportaje | Ciudad Jardín, un barrio integrador
- El Gobierno recula y anuncia que incluirá al norte de Córdoba en la planificación eléctrica
- José María Bellido presume en el Congreso del PP de Andalucía del "renacer industrial" de Córdoba
Además, destacamos estas otras noticias:
Andalucía
- Juanma Moreno vuelve a confiar en el cordobés Antonio Repullo para la secretaría general del PP andaluz
- El PP pone el foco en la corrupción y arremete contra Sánchez y Montero: "Tiene un máster en delincuencia organizada"
Deportes
Provincia
- Segunda jornada de Expomiel 2025: el néctar cordobés vuelve a conquistar a los visitantes
- Feria del Jamón Ibérico de Los Pedroches: atraídos por el mejor producto
Córdoba ciudad
- Nicaragua, la segunda comunidad más numerosa en Córdoba
- Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
- Los cordobeses redescubren el placer de leer sin pantallas en una quedada 'offline'
- Acodem celebra en Córdoba un almuerzo solidario a beneficio de las personas con esclerosis múltiple
- Obituario | Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'
- El Mercado Medieval de Encinarejo llena de vida el otoño cordobés
- La iglesia de Córdoba que sobrevivió al fuego y guarda un secreto oculto en su campanario
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión