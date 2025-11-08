Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La actualidad del sábado 8 de noviembre

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La expansión de Indra en Córdoba, la previa del Málaga-Córdoba CF y el jamón ganador de la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba abren los titulares del día

Instalaciones de Indra en Las Quemadas.

Instalaciones de Indra en Las Quemadas. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Indra trabaja en una decena de proyectos para ampliar su presencia en Córdoba. Por el momento, la compañía tecnológica, que creará 1000 puestos de trabajo en la ciudad, ultima la fabricación de radares en su fábrica de Las Quemadas a partir del próximo año. Por otra parte, hoy es día de fútbol para el Córdoba CF. Los blanquiverdes se disputan un nuevo duelo cerca de casa, ante el Málaga. Los de Ania aprovecharán la debilidad de su rival para confirmar su gran momento. Te lo contamos esta tarde, minuto a minuto. Por último, un jamón de Agroibérica de Pozoblanco se ha proclamado ganador del concurso al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches 2025, una de las actividades centrales de la Feria del Jamón que se celebra durante todo el fin de semana en Villanueva de Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Campo

Cofradías

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  5. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
  7. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  8. Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Indra desarrollará una decena más de proyectos en su plan de expansión en Córdoba

Indra Group prevé generar 1.000 puestos de trabajo en Córdoba en 2027

Indra Group prevé generar 1.000 puestos de trabajo en Córdoba en 2027

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 8 de noviembre de 2025

El IES El Tablero de Córdoba se convierte en referente europeo para el ciclo de Transporte y Logística

El IES El Tablero de Córdoba se convierte en referente europeo para el ciclo de Transporte y Logística

El plan que permite la ampliación de Cunext en Córdoba sigue adelante

El plan que permite la ampliación de Cunext en Córdoba sigue adelante

Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO

Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO

Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas

Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas
Tracking Pixel Contents