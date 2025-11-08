Indra trabaja en una decena de proyectos para ampliar su presencia en Córdoba. Por el momento, la compañía tecnológica, que creará 1000 puestos de trabajo en la ciudad, ultima la fabricación de radares en su fábrica de Las Quemadas a partir del próximo año. Por otra parte, hoy es día de fútbol para el Córdoba CF. Los blanquiverdes se disputan un nuevo duelo cerca de casa, ante el Málaga. Los de Ania aprovecharán la debilidad de su rival para confirmar su gran momento. Te lo contamos esta tarde, minuto a minuto. Por último, un jamón de Agroibérica de Pozoblanco se ha proclamado ganador del concurso al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches 2025, una de las actividades centrales de la Feria del Jamón que se celebra durante todo el fin de semana en Villanueva de Córdoba.

