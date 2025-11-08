La actualidad del sábado 8 de noviembre
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La expansión de Indra en Córdoba, la previa del Málaga-Córdoba CF y el jamón ganador de la Feria del Ibérico de Villanueva de Córdoba abren los titulares del día
Indra trabaja en una decena de proyectos para ampliar su presencia en Córdoba. Por el momento, la compañía tecnológica, que creará 1000 puestos de trabajo en la ciudad, ultima la fabricación de radares en su fábrica de Las Quemadas a partir del próximo año. Por otra parte, hoy es día de fútbol para el Córdoba CF. Los blanquiverdes se disputan un nuevo duelo cerca de casa, ante el Málaga. Los de Ania aprovecharán la debilidad de su rival para confirmar su gran momento. Te lo contamos esta tarde, minuto a minuto. Por último, un jamón de Agroibérica de Pozoblanco se ha proclamado ganador del concurso al mejor jamón 100% ibérico de bellota de la DOP Los Pedroches 2025, una de las actividades centrales de la Feria del Jamón que se celebra durante todo el fin de semana en Villanueva de Córdoba.
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- El IES El Tablero de Córdoba se convierte en referente europeo para el ciclo de Transporte y Logística
- Indra Group prevé generar 1.000 puestos de trabajo en Córdoba en 2027
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas
- Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO
- La realidad de las adicciones en Córdoba: combinación de cocaína y alcohol, más mujeres y jóvenes aislados
Provincia
- La Diputación de Córdoba congela las tarifas del agua y la basura tras el rechazo de la oposición
- El Gobierno estudia "el encaje técnico" para incluir al norte de Córdoba en la planificación eléctrica
- La Guardia Civil desarticula una red que estafó más de medio millón a través de internet
Deportes
Campo
Cofradías
- La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión
Andalucía
- El PP abandera “moderación” frente al PSOE y “sus cuñados de Vox”: “Ya somos el partido que más se parece a Andalucía”
España
- Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
- Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
- La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
- La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
- Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
- Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
- Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión