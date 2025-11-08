El PSOE denuncia el estado del edificio de la Real Academia de Córdoba

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Bernal, denunció este sábado que el Gobierno local del PP mantiene “en ruinas” el edificio histórico de la antigua Real Academia de Córdoba, situado en la calle Ambrosio de Morales, tras seis años y medio de gestión municipal.

Bernal lamentó la “desidia política” del equipo de gobierno hacia este inmueble de gran valor patrimonial y ha recordado que la primera licitación de las obras quedó desierta “por una mala estimación presupuestaria”, lo que desanimó a las empresas interesadas.

El PSOE pide una nueva licitación y una actuación urgente

El Grupo Municipal Socialista reclama ahora que el Ayuntamiento lance una nueva convocatoria de obras ajustada a los precios actuales de mercado, para evitar que vuelva a quedar sin ofertas, y que asuma su responsabilidad como propietario del inmueble.

Interior del edificio de la Real Academia de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

“El olor que desprende el edificio es impresionante; además, al no estar completamente cerrado, hay plagas de animales que agravan su deterioro”, ha denunciado Bernal, advirtiendo del grave estado de abandono del inmueble.

Un edificio con cinco siglos de historia

El edificio está incluido en el Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico de Córdoba. Construido en el siglo XV en estilo mudéjar, fue Ayuntamiento de Córdoba en el siglo XVI, por lo que conserva elementos renacentistas.

A lo largo de su historia, también ha sido hostal, oficina bancaria y, más recientemente, sede de la Real Academia de Córdoba, lo que lo convierte en un símbolo del patrimonio cultural cordobés.

Bernal recordó que el inmueble se encuentra en pleno centro histórico de Córdoba, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, por lo que está sujeto a una normativa de conservación estricta que, según afirmó, el Gobierno local del PP no cumple ni con sus propios edificios.

“Los vecinos sufren malos olores y la presencia de plagas, y los turistas que transitan entre el Templo Romano y el Museo Arqueológico se encuentran con una imagen deplorable justo al lado del Teatro Cómico y la Fundación Antonio Gala”, criticó la edil.

“Desde el PSOE pensamos que es una negligencia del PP consentir que este edificio siga en este estado después de seis años de mandatos”, concluyó Bernal, que ha instado al Ayuntamiento a actuar de inmediato para recuperar este bien patrimonial y mejorar la imagen del casco histórico de Córdoba.