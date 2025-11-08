Economía
Proxi abrirá un supermercado en el centro de Córdoba: fecha, localización y número de trabajadores
Las tiendas que funcionan bajo esta marca abren los 365 días del año
Grupo Piedra, empresa cordobesa del sector de los supermercados que está a la espera de la absorción por parte de la onubense El Jamón, abrirá una nueva tienda en el centro de Córdoba. En esta ocasión, el supermercado será de la línea Proxi y las obras de adaptación del local ya han comenzado.
Según han informado a este periódico fuentes de la empresa, este nuevo Proxi se localizará en una de las calles más céntricas de la ciudad y donde no abundan este tipo de tiendas. En concreto, será en la calle Cruz Conde, en el tramo más cercano a la avenida de Ronda de los Tejares.
¿Cuándo abrirá la tienda Proxi de Cruz Conde?
Las mismas fuentes consultadas han detallado que la previsión de apertura de este nuevo Proxi en Cruz Conde se produzca antes del sábado 15 de noviembre. Es decir, que la inauguración del supermercado es inminente para poder estar disponible para la campaña de Navidad, una de las de mayor trasiego en el sector.
Inversión y plantilla para el futuro supermercado
En cuanto a la inversión que ha hecho el grupo para adaptar el local de Cruz Conde a nuevo supermercado, desde Piedra han detallado que se han destinado 350.000 euros.
Y sobre la dotación de personal, en la nueva tienda de la cadena se emplearán ocho personas.
¿Qué es Proxi?
Los supermercados Proxi, una de las marcas de Grupo Piedra, abren los 365 días del año con horarios de apertura que se extienden hasta las 22.00 horas.
Compra por parte de El Jamón
A finales del mes de septiembre se anunció que el grupo onubense El Jamón iba a absorber Supermercados Piedra garantizando sus 800 puestos de trabajo. Piedra confirmaba así que abandonaba el sector de la distribución alimentaria, donde cuenta con varias firmas al por menor (Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima) y dos al por mayor (Clientes Vips y Plataformas Piedra).
De momento, la operación está pendiente de ser validada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), algo normal cuando este tipo de operaciones supera los 60 millones de euros (Piedra facturó 150 millones de euros el año pasado).
