Nicaragua, la segunda comunidad más numerosa en Córdoba

Tras los rumanos, 270 según los datos del padrón del Ayuntamiento de Córdoba, la comunidad más importante (en números) en el barrio de Ciudad Jardín son los nicaragüenses, con 221 vecinos, muchos de ellos expulsados de su país de origen por la situación económica y las consecuencias de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La necesidad de sentirse parte de la sociedad y hacer comunidad les ha llevado a juntarse y a constituir la Asociación de Nicaragüenses en Córdoba, que preside actualmente María Elsa Fajardo. «Necesitábamos ver a nuestra gente, compartir la cultura, la tristeza y la alegría, porque dentro de todo tenemos nostalgia», cuenta.

Muchas de las mujeres nicaragüenses trabajan como cuidadoras de personas mayores o dependientes, mientras muchas otras deciden emprender. El restaurante El Costillar, regentado por Luisa Aracely Corrales, es un ejemplo, abierto primero en Santa Rosa y después en Ciudad Jardín, un barrio acogedor para los inmigrantes, donde se puede probar gastronomía de Nicaragua y Paraguay. Aunque al principio admiten que hubo cierta resistencia vecinal, actualmente la relación es buena: «Es cuestión de que tanto ellos se adapten a nosotros como nosotros a ellos». En este sentido, reclaman no ser juzgados por estereotipos y evitar generalizaciones sobre los inmigrantes.

La comunidad mantiene vivas sus tradiciones y celebran el Día de la Independencia en septiembre, el Día de la Hispanidad en octubre y en diciembre La Purísima Concepción de María, con misa, comida, música y entrega de juguetes a niños. «Aportamos con la comida y la cultura; a la gente le gusta probar nuestra gastronomía y nuestras fiestas», aseguran.

Demandan un mayor reconocimiento social y legal del trabajo doméstico, poder contar con asesoría jurídica, así como facilitar la homologación de títulos profesionales para poder ejercer sus carreras. «Hay demasiada burocracia para gente que viene a trabajar y dar trabajo», critican. Sobre el trabajo a domicilio expresan que «cuidamos a sus familiares con cariño; lo mínimo que pedimos es respeto y que nos vean como seres humanos».