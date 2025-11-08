Muere Antonio Pérez, histórico tabernero cordobés de 'El Abuelo'

Las tabernas históricas de Córdoba están de luto. Antonio Pérez Gómez, mítico dueño de la taberna El Abuelo, en pleno centro de la ciudad, falleció este viernes. Sus restos descansan desde este sábado en el Cementerio de San Rafael.

Conocido como El Abuelo, Antonio Pérez ha sido uno de los emblemas de las catorce tabernas que lucen el sello de históricas en la ciudad. Sus orígenes en la hostelería se remontan al bar Benavides en la plaza de Cañero, fundado por su padre Eduardo. En 1978, mudaron el establecimiento a la plaza de San Miguel hasta que en 2002 se trasladó a la calle Cruz Conde, en un local propiedad de Sociedad Plateros. Allí estuvo sirviendo a toda su legión de parroquianos hasta que se jubiló en el año 2013. Desde entonces, son sus hijos Alejandro y Marcos los que conducen el mítico negocio.

Interior de la Taberna El Abuelo. / A. J. González

El reconocimiento de la hostelería

Uno de los que más lo han conocido fue Manolo Carrasco, otro emblema de la hostelería cordobesa y antiguo propietario del bar Correo, que ha compartido más de 40 años como vecino de El Abuelo en el centro de la ciudad. "Antonio era un tío en su sitio y una buena persona que estaba para cualquier cosa", recuerda para Diario CÓRDOBA.

Desde Casa Pepe de la Judería también han reaccionado a la muerte de Antonio Pérez desde sus redes sociales: "Tabernero de los de verdad. Gracias, Antonio, por haber siempre cuidado esa forma tan nuestra de entender la taberna: cercana, auténtica, viva. Por suerte La Taberna El Abuelo, una de las 14 Tabernas Históricas de Córdoba, sigue latiendo en las manos de sus hijos Alejandro y Marco Antonio desde hace muchos años".

Casa Pepe de la Judería recuerda a Antonio Pérez

En un post en la red social Instagram, Casa Pepe de la Judería ha recordado la figura del fallecido Antonio Pérez Gómez: "Hoy esa imagen de La Buenaventura tiene la mirada más melancólica y triste todavía. Tenemos que lamentar la pérdida de nuestro compañero Antonio Pérez, tabernero de los de verdad. Por suerte La Taberna El Abuelo, una de las 14 tabernas históricas de Córdoba, sigue latiendo en las manos de sus hijos Alejandro y Marco Antonio desde hace muchos años", reza el mensaje.

Además, este local agradece a Antonio Pérez el "haber siempre cuidado esa forma tan nuestra de entender la taberna: cercana, auténtica, viva. Desde Casa Pepe de la Judería y Casa Rubio, compañeros en este grupo de tabernas históricas, y en nombre de todo el Grupo Cabezas Carmona, enviamos un abrazo enorme a su familia y equipo". "Tu legado se queda en casa, continua en Cruz Conde y en la memoria de Córdoba", finaliza el mensaje en Instagram.