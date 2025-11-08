El Mercado Medieval de Encinarejo llena de vida el otoño cordobés

El frío ha llegado a Córdoba, pero en Encinarejo el ambiente se mantiene cálido gracias a la energía del Otoño Cultural y, especialmente, al bullicio del Mercado Medieval, una cita que ya se ha consolidado como una de las más esperadas del calendario festivo. Puestos de jabones artesanales, anillos, dulces morunos, tés exóticos y prendas de moda a precios populares llenan de color y aromas las calles, creando una atmósfera que invita al paseo y a la convivencia familiar.

Bullicio en Encinarejo

La calle Osio y la plaza de Andalucía acogen en esta octava edición un total de 43 puestos que trasladan a vecinos y visitantes a otra época. Entre el repicar de las gaitas y el sonido de los tambores, el pasacalles con malabaristas y duendes despierta la curiosidad de grandes y pequeños, mientras las banderolas y antorchas iluminan una estampa propia de un cuento medieval.

Encinarejo se llena de historia / Casavi

Durante todo el fin de semana, cientos de personas disfrutan de degustaciones, representaciones y espectáculos que fusionan tradición y entretenimiento. Las exhibiciones de herrería o las demostraciones de antiguos oficios evocan la vida de los mercados de antaño, reforzando el carácter cultural y participativo del evento.

Encinarejo vive su Mercado Medieval. / CASAVI

El Mercado Medieval se consolida así como un punto de encuentro imprescindible en el Valle del Guadalquivir. Su espíritu festivo sirve de antesala a la Navidad, marcando el inicio de unas semanas llenas de ilusión, reencuentros y actividades que mantienen viva la esencia de esta Entidad Local Autónoma cordobesa.