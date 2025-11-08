La Junta destina 2,62 millones para bonificar la matrícula a más de 5.000 estudiantes de la Universidad de Córdoba

La Junta de Andalucía ha destinado 2,62 millones de euros a la bonificación del coste de matrícula de 5.035 estudiantes de grado y máster de la Universidad de Córdoba (UCO) durante el curso 2024/2025, según datos de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ofrecidos a través de una nota de prensa. La medida se aplica a través del modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas.

Este programa, que busca incentivar el esfuerzo y el rendimiento académico, garantiza la práctica gratuidad de los estudios universitarios para quienes aprueban las asignaturas en primera matrícula. La Junta compensa el coste de los créditos a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, así como a quienes reciben beca solo parcial.

Gracias a esta ayuda, un estudiante con buen rendimiento puede cursar un grado pagando prácticamente solo el primer año —con un ahorro de hasta el 75%— y completar un máster casi gratis.

Cómo funciona la bonificación

En los grados, la compensación se aplica en función de los créditos aprobados en primera matrícula durante el curso anterior. Por ello, los alumnos de primer año no pueden beneficiarse hasta el segundo curso, cuando se les deduce el 99% del coste de los créditos aprobados.

Aulario de Rabanales, al inicio de este curso 2025-26. / AJ González

En los másteres, la medida tiene en cuenta los créditos superados en primera matrícula en los dos cursos académicos anteriores. Además, los universitarios que pierdan la beca del Ministerio pueden acogerse a esta ayuda autonómica para evitar abandonar sus estudios por motivos económicos.

Esta bonificación también está disponible para estudiantes andaluces de la UNED o de enseñanzas artísticas superiores que residan en Andalucía y cursen estudios en centros públicos de la comunidad.

Novedad para estudiantes con enfermedad o accidente

Como novedad en el curso 2025/2026, la Consejería de Universidad ha ampliado la medida para incluir a estudiantes que sufran una enfermedad grave o accidente que les impida matricularse de forma continuada.

Estos alumnos podrán mantener la bonificación aunque no hayan estado matriculados en el curso anterior (en grados) o en los dos anteriores (en másteres), siempre que lo justifiquen adecuadamente.

Hasta ahora, quienes interrumpían sus estudios por motivos médicos no podían acogerse a la ayuda al reanudarlos. Con esta modificación, según la Junta "se garantiza la igualdad de oportunidades y el acceso a la enseñanza superior incluso en circunstancias adversas".

Esta medida forma parte del paquete de actuaciones sociales impulsado por el departamento que dirige José Carlos Gómez Villamandos, junto con la exención del pago de tasas para familias perceptoras del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción.