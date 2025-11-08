Juanma Moreno vuelve a confiar en el cordobés Antonio Repullo para la secretaría general del PP andaluz

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este sábado al equipo que le acompañará en su nueva etapa frente al partido, una etapa marcada por la convocatoria electoral del año que viene. Moreno revalidará el liderazgo de los populares andaluces en el Congreso del PP que se celebra este fin de semana en Sevilla. En ese equipo aparecen varios nombres cordobeses, entre ellos, el de Antonio Repullo, que repetirá al frente de la secretaría general del PP de Andalucía, lo que le asienta como uno de los hombres fuertes del también presidente de la Junta.

Sobre Repullo, Juanma Moreno ha dicho que "ha hecho una enorme labor al frente del partido en la etapa de gobierno", tan bien, ha añadido, que "para esta nueva etapa voy a volver a contar con él como secretario general". Gaditano de nacimiento y cordobés de adopción, Repullo fue nombrado delegado de la Junta en Córdoba tras las autonómicas de 2019. En 2021, en el anterior Congreso del PP andaluz, Moreno le nombró coordinador general para un año más tarde ganar peso político y responsabilidad asumiendo la secretaría general al ser nombrada Loles López, anterior secretaria, consejera.

Más nombramientos

También repite la diputada autonómica del PP de Córdoba y portavoz de Salud y Consumo en el Parlamento de Andalucía, Beatriz Jurado, como vicesecretaria de Salud e Igualdad del partido en Andalucía. De Jurado, Moreno ha dicho que "lo hace maravillosamente bien" y que es "una gran portavoz".

El presidente del PP-A mantiene en el cargo de presidente del Consejo Andaluz de Alcaldes del partido a José María Bellido, alcalde de Córdoba y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante una mesa de alcaldes celebrada en el congreso. / CÓRDOBA

Como novedad, Lorena Guerra, senadora del PP por Córdoba, ha sido nombrada presidenta de la Alianza Rural.

En cuanto a los 22 vocales que forman parte del Comité Ejecutivo del partido, el órgano competente para aprobar la organización interna de la Dirección Autonómica, se ha integrado al actual delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, y al propio Repullo. Mientras, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, es uno de los diez vocales elegidos en el congreso para formar parte de la Junta Directiva del PP-A.