José María Bellido presume en el Congreso del PP de Andalucía del "renacer industrial" de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha participado este sábado en una mesa de alcaldes populares organizada en el marco del 17 Congreso del PP de Andalucía. Durante su intervención, Bellido ha presumido del “renacer industrial” de Córdoba, destacando el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET).

Preguntado por los logros de su gobierno municipal, el alcalde ha dicho que “hemos logrado cosas grandes”, como es el proyecto de Defensa, y ha reseñado el papel de la Junta en un proyecto que pertenece al Gobierno central, con los 100 millones de euros previstos en los presupuestos autonómicos para el año que viene.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, en el congreso del PP. / CÓRDOBA

Para Bellido, “lo más bonito es que la ciudad se ha unido” con la Base Logística, proyecto que ha calificado como “de ciudad” y que ha conseguido “reunir a todas las instituciones”.

Más de 1.000 millones de inversión

El regidor cordobés ha incidido en los beneficios que ya está trayendo la BLET a la ciudad y ha recordado que ya hay “muchísimas empresas instalándose en la ciudad” con casi 1.000 millones de euros en inversión privada y la generación de 1.200 empleos. Bellido ha manifestado que ve a la ciudad “enchufada” y, en su opinión, “la gente ha recuperado la ilusión”.

Comitiva del PP cordobés presente en el congreso de Sevilla. / CÓRDOBA

Un trabajo destacado por Moreno

Sobre el trabajo que se hace en Córdoba por parte de dirigentes populares ha hablado también el presidente de la Junta de Andalucía y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que ha valorado la labor tanto de Bellido como del presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Proyectos como la ronda Norte, el edificio de consultas externas del Materno-Infantil del Reina Sofía o la propia BLET han sido algunas de las iniciativas nombradas por Moreno en su discurso.