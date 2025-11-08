Indra Group prevé generar 1.000 puestos de trabajo en Córdoba en 2027

Indra Group está en pleno proceso de expansión en Córdoba y ese crecimiento también tendrá impacto directo en la economía local, pues la compañía prevé generar nuevos puestos de trabajo a medida que avanza en su expansión. Parte de ese plan pasa por ampliar sus instalaciones en la capital y comenzar a fabricar radares en Las Quemadas, un hito que se espera que tenga lugar en enero de este próximo año, según las previsiones de la compañía.

En lo que se refiere a empleo, el grupo acabará el año en la capital dando trabajo a 450 personas, según la información facilitada por Francisco Adame, CEO de Deuser, filial de Indra. De este casi medio millar, 300 corresponderán a Deuser y 150 al área de Defensa y Transporte de Indra.

1.000 empleos en 2027

Estas cifras irán a más el año que viene. La multinacional empezará a fabricar en enero y a lo largo de 2026, siguiendo las previsiones del grupo, la parte dedicada a la defensa alcanzará los 300 puestos de trabajadores, según sus estimaciones, mientras que Deuser ocupará a 500. Y en 2027, más. De aquí a dos años, la compañía busca generar hasta 1.000 puestos de trabajo solo en la capital de Córdoba, que será el centro neurálgico del holding tecnológico en Andalucía.

Como ya anunció la multinacional, en Córdoba se fabricarán radares de forma industrial a partir de este año próximo. Pero, además de eso, el grupo ha informado a este periódico de que otros diez proyectos más se desarrollarán en instalaciones de la capital.