Indra desarrollará una decena más de proyectos en su plan de expansión en Córdoba

En pleno proceso de expansión en Córdoba, la multinacional Indra Group desarrollará hasta una decena de proyectos más en instalaciones de la capital, según han confirmado a este periódico fuentes de la compañía. Indra ya anunció hace meses su primer proyecto de base industrial en Córdoba con la fabricación de sistemas de radares en Las Quemadas. El holding tecnológico se encargará del desarrollo y fabricación de los radares Nemus para vehículos blindados, radares de vigilancia espacial S3T o los radares tácticos multirol MTR basados en tecnología AESA. Pero es que, además de estos tres importantes proyectos, Indrá traerá a la capital diez más que están por definir, como ha explicado a este periódico Francisco Adame, CEO de Deuser, filial de Indra Group.

La tecnológica desembarcó en Córdoba en abril de 2023 para potenciar una de las ramas más importantes de la compañía como es la industria de defensa, al calor de la Base Logística del Ejército. Tras comprar Deuser, la multinacional puso en marcha una estrategia de crecimiento con su primera planta de fabricación industrial, en una nave alquilada en Las Quemadas. Este proyecto ya está repercutiendo en el tejido industrial cordobés y, directamente, en la economía de la provincia, teniendo especial repercusión en el empleo de la capital.

Córdoba, en el centro de la apuesta por Andalucía

Córdoba se ha convertido en el centro neurálgico de Indra en Andalucía, según las mismas fuentes, donde el grupo «va a apostar fuertemente» en los próximos años. La tecnológica suma ya tres instalaciones en la capital cordobesa, además del centro tecnológico de Deuser en Tecnocórdoba y del centro con el que esta filial cuenta en el recinto de San Carlos, que tendrá desarrollo en estos próximos planes.

En provincias como Sevilla y Málaga, Indra también ha hecho inversiones adquiriendo instalaciones, según añade Adame. Respecto a la fábrica en Las Quemadas, Indra trabaja ya en la ampliación de sus instalaciones y ultima los preparativos para empezar a fabricar en 2026. «Ya hemos puesto en marcha la primera línea de fabricación de radares aquí; y viene una segunda línea de fabricación que estará montada antes de finalizar enero», sostiene.

Al concluir los proyectos de ampliación, Indra Group espera contar con más de 35.000 metros cuadrados de infraestructuras dedicadas exclusivamente a la defensa. A estas hay que sumar las capacidades de industrias 4.0 del grupo, con unas nuevas instalaciones de 20.000 metros cuadrados dedicadas a la robótica y la fabricación avanzada, añade. En cuanto a empleo, la compañía prevé generar 1.000 puestos de trabajos en 2027.

Crecimiento financiero

En los primeros nueve meses del año, Indra ha disparado su beneficio neto un 57,9% hasta alcanzar los 291 millones de euros. Los ingresos se sitúan en los 3.611 millones de euros, con un crecimiento interanual del 6%, según anunció hace escasos días.