El IES El Tablero de Córdoba se convierte en referente europeo para el ciclo de Transporte y Logística

El IES El Tablero de Córdoba capital ha sido seleccionado como Centro Nacional de Excelencia para el ciclo de Transporte y Logística por el Ministerio de Educación. Este reconocimiento no solo premia el trabajo que el instituto viene realizando desde hace varios años en este ámbito, sino que también supondrá una mejora importante de sus instalaciones, situándolo a la vanguardia europea en el diseño de este tipo de titulaciones.

Para la directora del centro, María Consuelo Serrano, la distinción supone “un orgullo enorme” que refrenda la apuesta del instituto por la calidad y la innovación educativa. Según explica, han sido claves la “innovación constante en la docencia”, el apoyo de empresas del sector y entidades públicas, así como la colaboración con el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). En este sentido, Serrano destaca que se han mantenido encuentros con militares y profesionales de distintos ámbitos que han “transmitido lo que significa la BLET al alumnado y al profesorado”.

Manuel Arias y María Consuelo Serrano explican los detalles del proyecto a los alumnos. / Manuel Murillo

Primer centro de Andalucía

El IES El Tablero ha sido seleccionado como uno de los 66 centros de referencia a nivel europeo en distintas áreas estratégicas, y el noveno del continente en el ámbito del transporte y la logística, además de ser el primero de Andalucía. Para alcanzar esta designación, ha sido necesario un esfuerzo “ímprobo para mejorar e innovar” en las tendencias del sector, “por parte de todo el centro”, subraya la directora.

Cinco fases

Para lograr la distinción, el instituto ha trabajado de manera “intensa” y durante “todo el verano” en el desarrollo de un proyecto estructurado en cinco fases. La primera, que deberá completarse en marzo, contempla la readaptación metodológica y tecnológica del centro, consolidando un modelo de enseñanza basado en metodologías activas y aprendizaje por retos. En esta fase se instalarán simuladores profesionales avanzados que reproducirán operaciones reales del sector.

Las siguientes fases, con un plazo de ejecución de tres años, incluyen el impulso a la formación del profesorado mediante la creación de un aula multimodal y la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain y el análisis de datos. Asimismo, se trabajará en la detección de perfiles emergentes en el sector, la definición de nuevas competencias y la revisión curricular de los títulos, integrando aspectos como la logística 4.0, la sostenibilidad, la ciberseguridad y el comercio internacional. Todo ello contará con una subvención de 641.000 euros.

Obras de urbanización y vallado de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba. / Manuel Murillo

Según Manuel Arias, jefe del departamento de Comercio y Marketing del IES El Tablero, este reconocimiento supondrá un cambio sustancial en diferentes áreas del centro, más allá del propio ciclo de Logística, ya que permitirá crear nuevas aulas e infraestructuras. Además, destaca el reto que implica “diseñar los grados de logística del futuro y situarnos como referencia a nivel europeo”, lo que atraerá a profesorado de otros puntos de España. “Seremos un centro de excelencia durante los próximos tres años”, recalca Arias.

La Base Logística del Ejército de Tierra volverá a desempeñar un papel fundamental, explican ambos responsables, ya que contribuirá a “dar respuesta a las necesidades del alumnado, que irán en aumento conforme la BLET entre en funcionamiento”. De hecho, el próximo lunes se presentará un convenio entre la BLET y la Consejería de Educación para ofrecer prácticas en sus instalaciones durante los próximos años, una oportunidad que afrontan “con muchísima ilusión”. El objetivo, subrayan, es que el IES El Tablero se consolide como centro de referencia para los jóvenes que deseen trabajar en la futura base.