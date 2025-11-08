Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 8 de noviembre de 2025

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

'La Cabra', con la compañía El Espejo Negro

'La Cabra', con la compañía El Espejo Negro / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Teatro de calle

‘La cabra’, con la compañía El espejo negro

La Cabra, teatro de calle a cargo de la compañía El espejo negro. Una troupe de marionetistas gitanos irrumpe en medio de la calle entre palmas, música de raza, cantes flamencos y discotequeros y zapateados sobre cajas de cartón. Entrada libre.

CÓRDOBA. Bulevar del Gran Capitán.

12.00 horas.

Concurso de arte flamenco

Música con Daniel Casares

Guitarrista flamenco con mayor proyección internacional del momento. Su universo musical transita entre la pureza de clásicos como Niño Ricardo, o la revolución emprendida por Paco de Lucía y Camarón de la Isla, e iconos internacionales de la cultura pop rock y R&B, como Sting o Sade.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Bulevar del Gran Capitán.

20.00 horas.

Conciertos

Radio Macandé y Sexy Cebras

Concierto de Radio Macandé, a las 20.30 y Sexy Cebras con su nuevo álbum Bravo, a las 22.30 horas.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Avda. de Chinales, 64.

20.30 y 22.30 horas.

Festival de piano ‘Rafael Orozco

Actuación de Anna Geniushene

Actuación de la pianista Anna Geniushene en el Festival de Piano Rafael Orozco. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’.

Ángel de Saavedra.

20.00 horas.

Offine córdoba

Jornada de lectura

Offine Córdoba Ciudad de los libros, jornada de lectura y reconexión colectiva al aire libre.

CÓRDOBA. Jardines de la Agricultura.

Avda. de los Mozárabes, 3.

De 11.00 a 14.00 horas.

Inauguración

‘Bordados para Hawa’: aves de la iconografía andalusí’

Amigos de Medina Azahara presenta en esta muestra una serie de bordados originales creados en comunidad gracias al micromecenazgo del proyecto Hawa’.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener.

11.30 horas.

Cine palestino

‘Eyes of Gaza’, de Mahmoud Atassi

Proyección de Eyes of Gaza, de Mahmoud Atassi. Coloquio moderado por Ghaleb Jaber Ibrahim y Mª del Mar Rivas.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.30 horas.

Teatro

‘Don Juan Tenorio’

Guate teatro presenta Don Juan Tenorio, de José Zorilla. Entrada única: 3 euros.

PALMA DEL RÍO. Teatro Coliseo.

Avda. Pío XII, 21.

De 11.00 a 14.00 horas.

Libros

'Rojo sangre'

Presentación del libro 'Rojo sangre', una emocionante historia de hermandad entre ambas orillas. Con la presencia de la autora Rosario Garabita.

CÓRDOBA. Centro Sociocultural Luciano Centeno.

C/ Costanillas, 15.

12.00 horas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Tendillas se transforman en un mercado otoñal con 22 puestos, música y actividades para toda la familia
  2. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  3. La empresa vasca Zigor abre fábrica en Córdoba con una inversión de 10 millones y 150 empleos
  4. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  5. Muere una persona tras un vuelco con una bicicleta en la N-432 en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
  7. Empleo público: el Ayuntamiento de Córdoba convoca 36 plazas para varios departamentos municipales
  8. Deza no venderá este año Lotería de Navidad en Córdoba: 'No ha sido fácil tomar esta decisión

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Indra desarrollará una decena más de proyectos en su plan de expansión en Córdoba

Indra Group prevé generar 1.000 puestos de trabajo en Córdoba en 2027

Indra Group prevé generar 1.000 puestos de trabajo en Córdoba en 2027

Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 8 de noviembre de 2025

El IES El Tablero de Córdoba se convierte en referente europeo para el ciclo de Transporte y Logística

El IES El Tablero de Córdoba se convierte en referente europeo para el ciclo de Transporte y Logística

El plan que permite la ampliación de Cunext en Córdoba sigue adelante

El plan que permite la ampliación de Cunext en Córdoba sigue adelante

Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO

Nuevas viviendas protegidas en Córdoba: Vimcorsa logra licencia para construir 30 VPO

Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas

Las caballerizas de la Casa de los Marqueses de la Motilla de Córdoba serán recuperadas
Tracking Pixel Contents