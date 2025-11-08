Qué hacer hoy en Córdoba, sábado 8 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Teatro de calle
‘La cabra’, con la compañía El espejo negro
La Cabra, teatro de calle a cargo de la compañía El espejo negro. Una troupe de marionetistas gitanos irrumpe en medio de la calle entre palmas, música de raza, cantes flamencos y discotequeros y zapateados sobre cajas de cartón. Entrada libre.
CÓRDOBA. Bulevar del Gran Capitán.
12.00 horas.
Concurso de arte flamenco
Música con Daniel Casares
Guitarrista flamenco con mayor proyección internacional del momento. Su universo musical transita entre la pureza de clásicos como Niño Ricardo, o la revolución emprendida por Paco de Lucía y Camarón de la Isla, e iconos internacionales de la cultura pop rock y R&B, como Sting o Sade.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Bulevar del Gran Capitán.
20.00 horas.
Conciertos
Radio Macandé y Sexy Cebras
Concierto de Radio Macandé, a las 20.30 y Sexy Cebras con su nuevo álbum Bravo, a las 22.30 horas.
CÓRDOBA. Sala Impala.
Avda. de Chinales, 64.
20.30 y 22.30 horas.
Festival de piano ‘Rafael Orozco’
Actuación de Anna Geniushene
Actuación de la pianista Anna Geniushene en el Festival de Piano Rafael Orozco. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conservatorio Superior de Música ‘Rafael Orozco’.
Ángel de Saavedra.
20.00 horas.
Offine córdoba
Jornada de lectura
Offine Córdoba Ciudad de los libros, jornada de lectura y reconexión colectiva al aire libre.
CÓRDOBA. Jardines de la Agricultura.
Avda. de los Mozárabes, 3.
De 11.00 a 14.00 horas.
Inauguración
‘Bordados para Hawa’: aves de la iconografía andalusí’
Amigos de Medina Azahara presenta en esta muestra una serie de bordados originales creados en comunidad gracias al micromecenazgo del proyecto Hawa’.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener.
11.30 horas.
Cine palestino
‘Eyes of Gaza’, de Mahmoud Atassi
Proyección de Eyes of Gaza, de Mahmoud Atassi. Coloquio moderado por Ghaleb Jaber Ibrahim y Mª del Mar Rivas.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel de los Santos Gener, 9.
19.30 horas.
Teatro
‘Don Juan Tenorio’
Guate teatro presenta Don Juan Tenorio, de José Zorilla. Entrada única: 3 euros.
PALMA DEL RÍO. Teatro Coliseo.
Avda. Pío XII, 21.
De 11.00 a 14.00 horas.
Libros
'Rojo sangre'
Presentación del libro 'Rojo sangre', una emocionante historia de hermandad entre ambas orillas. Con la presencia de la autora Rosario Garabita.
CÓRDOBA. Centro Sociocultural Luciano Centeno.
C/ Costanillas, 15.
12.00 horas
