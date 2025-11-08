Evento solidario
La Asociación TDAH Córdoba organiza una comida benéfica
El encuentro se celebrará el próximo 9 de noviembre y cuenta con una "fila cero" para quienes no puedan asistir
La Asociación TDAH Córdoba celebrará su tercer aniversario con una comida benéfica el próximo domingo 9 de noviembre a las 14.00 horas en la Hacienda Santa María.
El encuentro contará con la presencia de autoridades políticas, representantes institucionales, destacados empresarios cordobeses y más de 350 asistentes, todos unidos por una misma causa: apoyar a las familias y personas afectadas por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Apoyo a más de 100 familias
El evento, de carácter solidario, tiene como objetivo recaudar fondos para mantener el centro donde se imparten las actividades terapéuticas, de apoyo escolar y orientación familiar que la asociación desarrolla durante todo el año.
La Asociación TDAH Córdoba, que agrupa a más de un centenar de familias, "continúa trabajando para dar visibilidad al TDAH, promover la comprensión social y ofrecer recursos de apoyo psicológico, educativo y familiar", afirma en su nota.
Fila cero
La jornada estará amenizada por las actuaciones del grupo SMILES Gospel & More de Bujalance, el grupo Pa ti pa mí y Versión 2.0, que ofrecerán música en directo para crear un ambiente festivo, familiar y solidario.
El acto cuenta con la colaboración de empresas locales y con una "fila cero" solidaria (ES64 2100 9799 4502 0032 9377) destinada a quienes deseen colaborar aunque no puedan asistir.
