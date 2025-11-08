Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Social

Acodem celebra en Córdoba un almuerzo solidario a beneficio de las personas con esclerosis múltiple

El encuentro se ha celebrado en el Hotel Finca Los Abetos, organizado por Valorian Social

El almuerzo solidario de Acodem, en imágenes

El almuerzo solidario de Acodem, en imágenes

Ver galería

El almuerzo solidario de Acodem, en imágenes / A.J.González

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Hotel Finca Los Abetos ha acogido durante este sábado 8 de noviembre el tercer encuentro solidario EMociónate, organizado por Valorian Social a beneficio de la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem).

Una jornada muy especial que ha reunido a familiares y amigos cordobeses para compartir, disfrutar y vivir un auténtico perol solidario cuya recaudación irá destinada a personas afectadas de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.

Noticias relacionadas y más

Acodem cuenta en la actualidad con 340 socios y mira al futuro con el objetivo de trasladarse a una sede más grande donde poder dar servicio a todos los afectados. Para ello, entre otras cosas, serán los fondos recaudados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents