Acodem celebra en Córdoba un almuerzo solidario a beneficio de las personas con esclerosis múltiple

El Hotel Finca Los Abetos ha acogido durante este sábado 8 de noviembre el tercer encuentro solidario EMociónate, organizado por Valorian Social a beneficio de la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (Acodem).

Una jornada muy especial que ha reunido a familiares y amigos cordobeses para compartir, disfrutar y vivir un auténtico perol solidario cuya recaudación irá destinada a personas afectadas de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.

Acodem cuenta en la actualidad con 340 socios y mira al futuro con el objetivo de trasladarse a una sede más grande donde poder dar servicio a todos los afectados. Para ello, entre otras cosas, serán los fondos recaudados.