Sanidad
El Zoo de Córdoba cierra las pajareras y vacía los estanques como medida preventiva ante la gripe aviar
La medida se adopta tras la muerte de un ejemplar en las instalaciones y las sospechas de que pudiese haber fallecido por esta causa
El Centro de Conservación Zoo de Córdoba ha cerrado al público las pajareras de inmersión y vaciado los estanques de mayor afinidad para los ánades reales, como medida preventiva ante un posible caso del Virus de Influenza Aviar, tras la muerte de un ave, concretamente un ñandú (Rhea americana), macho de siete años de edad.
Siguiendo el protocolo de actuación dictado por la Junta de Andalucía, se ha notificado a la delegación de Agricultura de la propia Junta, cuyos técnicos se han desplazado a las instalaciones municipales para la toma de muestras de los restos del ñandú, que se han remitido al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se realizarán las pruebas pertinentes que determinen la causa de la muerte.
Además de las medidas previamente citadas, y para preservar la integridad del resto de la avifauna del Centro de Conservación Zoo y garantizar la seguridad de los trabajadores y visitantes, también se han tomado medidas para evitar el contacto de las aves gallináceas y anátidas con el resto de animales y personas. Asimismo, se ha cambiado la rutina de limpieza y de reparto de comida para evitar la contaminación por circuitos de movilidad y se han instalado pediluvios virucidas, además de ubicar nebulizadores y pulverizadores desinfectantes para el calzado.
