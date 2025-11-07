La Virgen de las Tristezas sale este sábado al encuentro de Córdoba: horario y recorrido de la procesión

La hermandad del Remedio de Ánimas celebrará este sábado 8 de noviembre el cincuentenario de la bendición de su titular mariana, Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas. Con motivo de esta efeméride, la sagrada imagen será trasladada a la Santa Iglesia Catedral en su paso procesional, donde presidirá una solemne eucaristía que será oficiada por el obispo de la diócesis, monseñor Jesús Fernández, a partir de las 18.00 horas.

El traslado de ida partirá desde la parroquia de San Lorenzo Mártir a las 15.45 horas, siguiendo el siguiente recorrido: plaza de San Lorenzo, Arroyo de San Lorenzo, Ronda de Andújar, Puerta Nueva, Alfonso XII, San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, Cardenal González, Magistral González Francés, Puerta de Santa Catalina, Patio de los Naranjos y Santa Iglesia Catedral.

Finalizada la celebración, el retorno a San Lorenzo comenzará a las 19.15 horas, saliendo la cruz de guía desde el primer templo de la diócesis para continuar por: Patio de los Naranjos, Puerta de Santa Catalina, Magistral González Francés, Cardenal González, Lucano, Lineros, Don Rodrigo, San Pedro, Alfonso XII, Puerta Nueva, Ronda de Andújar, Arroyo de San Lorenzo, plaza de San Lorenzo y entrada en la parroquia.

Durante los traslados y la eucaristía se contará con el acompañamiento musical del coro de la hermandad, que contribuirá a realzar la solemnidad de esta conmemoración tan especial.